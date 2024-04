Ördög Nóra a frászt hozta a magyarokra, meghökkentő fotót rakott ki magáról

Valószínűleg Ördög Nóra az ország egyik legelfoglaltabb embere, hiszen éppen most megy vele a TV2-n a Next Top Model Hungary című nagy sikerű műsor, miközben már nagyban forgatja az Ázsia Expressz következő évadát, amiben olyan sztárok lesznek, mint például Till Attila, Krausz Gábor vagy Stohl András.

Ördög Nóra Fotó: Máté Krisztián

Ördög Nóra most egy egészen sokkoló posztot rakott ki a közösségi oldalára. Nem írta ki, hogy pontosan hol készültek a benne található felvételek, de nagyon valószínű, hogy nem Magyarországon, hanem az Ázsia Expressz egyik forgatási helyszínén, ugyanis olyasmi szerepel rajtuk, amit szerencsére nem sűrűn láthatnak a magyarok.

Ördög Nóra egy hatalmas kígyóval pózolt, ráadásul meglepően bátran, mintha a világ leghétköznapibb dolga lenne egy ilyen vadállatot simogatni – és még mosolygott is közben, szóval le a kalappal.

Az egyik kommentelő meg is jegyezte, hogy ő meghalna egy ilyen kígyótól, és ez is csak azt bizonyítja, hogy Ördög Nóra valóban nagyon bátor, hogy közel merészkedett az állathoz, ráadásul még meg is simogatta – az biztos, hogy nem mindenki merte volna bevállalni ezt, hiszen rengetegen rettegnek ezektől a lényektől.

