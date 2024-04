A szakmában ezt nem lehet: igénytelennek tartják a Next Top Model Hungary versenyzőjét a társai

Egy újabb „játékkal” indult a Next Top Model Hungary vasárnapi adása. Most a versenyzőknek egy érdekes feladatban kellett „felcímkézniük” egymást. A szavakat, leírásokat Ördög Nóra mondta, a leendő szupermodellek pedig egy tableten kellett hogy kiválasszák sorstársaik közül, kire jellemző az a szó a leginkább.

A csapat igénytelennek tartja Cintit Fotó: Trauninger Nikolett

Nóra mondott kedves és brutális jelzőket is: álszent, hazug, őszinte. Nos, Csordás Cintit ismét kipécézték maguknak a villa lányai. Kemény címkét kapott: ő lett a legigénytelenebb mindegyikük közül. A fiatal szőkeség sokkot kapott a hír hallatán, el is sírta magát, levegőt sem kapott a sírógörcstől.

Annyira meglep, hogy most nem is tudom, mit mondjak erre

– nyögte ki Cinti, miután felfogta, mi is történt. És mivel nem értette, miért is lett ő a legigénytelenebb, rá is kérdezett az okára. Ekkor pedig közölték vele, hogy állandóan bagószaga van, mivel rengeteget cigizik.

Úgy gondolom, hogy ezt a jelzőt kicsit túltolták. Ez konkrétan a vicc kategória

– tette hozzá az elkeseredett modell. De ha ez nem lenne elég, akkor egy versenytársa még azt is közölte vele, hogy volt olyan, amikor mindenki hajat mosott egy fotózás után, csak épp ő nem, pedig nem kevés hajlakk volt akkor használatban.