Nem hiszed el, milyen videó került elő Pásztor Erzsiről

Nem egy esetben fordult elő, hogy a Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznőt, érdemes művészt, a Soproni Petőfi Színház-, a Turay Ida Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját a Budapesti Rendőr-Főkapitányság kampány filmek elkészítésére kérte föl.

Pásztor Erzsi több alkalommal is segítette már a BRFK munkáját (Fotó: Nagy Zoltán)

Pásztor Erzsi sajátos módon mutatta meg tapasztalatait

Pásztor Erzsi több alkalommal is segített a BRFK-nak, hiszen szerepelt már az ittas vezetés elleni kampányban, illetve az Országos Mentőszolgálat kisfilmjében is feltűnt évekkel ezelőtt, amikor a karácsonyi balesetek megelőzésében segédkezett a jelenlétével. Néhány évvel ezelőtt pedig egy újabb – igen kis tanulságos – videót készített a rendőrséggel együttműködve, mellyel a közlekedésbiztonság fontosságára próbálják meg felhívni a figyelmet. Most ez a videó járja körbe újra az internetet, ami a tisztelőinek, a rajongóinak most is mosolyt csal az arcára. Pláne, hogy a fergeteges humorú színésznő sajátos módon mutatta meg tapasztalatait az utakról az arra kíváncsiaknak.

Az alig két perces „jelenet” azzal kezdődik, amikor a művésznő a piros kis járgányába beül és útnak indul Budapesten közlekedésében. A sajátos humorával és utánozhatatlan színészi tehetséggel mondja el a volán mögül, mit is gondol a hazai közlekedésről. Mint látható, ő egyértelműen a nyugodtabb típusú sofőrök közé tartozik, ám a kis monológból kiderül, azért van, ami őt is bizony gyakorta felbosszantja.

„Azt nem szeretem, amikor erőszakosan rám nyomul valaki és hajtani akar.

Nem sietek sehova, én időben indulok. Nem bírom, amikor valaki rám erőszakolja magát, tolat, legszívesebben lesodorna, mert neki nem elég az ötven.

"De miért akar hetvennel menni, ha ötvennel lehet csak. Hova rohan? A kórházba? Megőrülök tőlük” – sorolta a felmerülő kérdéseit a színésznő.

A videót a Turay Ida Színház a TikTok-on osztotta meg, és valósággal hasít a netezők körében.