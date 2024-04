Pásztor Erzsi vallomása: Ez a fájdalom már örökre velem marad

Pásztor Erzsi életigenlését a fiatal korosztály is megirigyelheti, hiszen a színésznő mindig vidáman, energikusan és hihetetlen humorral kezelte és kezeli az élet nehézségeit is. Az ország Janka nénije ráadásul egy ideje nagyon aktív abban a Facebook-csoportban is, melyet egy fiatal rajongója hozott létre néhány évvel ezelőtt. Az utóbbi időszakban azonban már a követőinek is feltűnt, hogy nem készített új videót. Nos, ennek fájdalmas oka van, amiről a színésznő most őszintén beszélt egy friss videóban.

Pásztor Erzsit nem nyugtatta meg az orvos / Fotó: Facebook

Pásztor Erzsi: „Mostanában sokat szenvedtem”

„Kedves barátaim! Olyan nagyon régen nem beszéltem már, hogy gondoltam, szólok hozzátok pár szót” – kezdte mosolyogva Pásztor Erzsi, aki ezután gyorsan exkuzálta magát, mivel nem híve a tegeződésnek. Ezt a „kis bakit” persze bizonyosan senki nem vette zokon tőle és ő maga is nevetett egy jóízűt, mielőtt elárulta, miért szorul folyamatos orvosi segítségre.

„Az az igazság, hogy mostanában sokat szenvedtem a fájdalmammal, amit az ideggyulladásom okoz.”

Ez sajnos többé már nem fog elmúlni. ”Megnyugtatott” az orvos, hogy ez már örökre így marad.

„Szerencsére járhatok az ambulanciára, ahol nagy segítséget kapok. No, de nem akarok én panaszkodni” – mondta az otthonában készült videón a színésznő, akit a folyamatos fájdalom sem tántorít el attól, hogy hamarosan megkezdje egy új színdarab próbáit.

Pásztor Erzsi a fájdalmai ellenére is bizakodó / Fotó: Szabolcs László

„Remélem, hogy az egészségem engedi...”

„Van egy meglepetésem a színházban. Úgy néz ki, hogy elkezdek próbálni egy új darabot. Számomra persze nem új a darab, hiszen a Madách Színházban már játszottuk, de most nem abban a szerepben tűnök majd fel, mint anno. Most egy icipici szerepet választottam magamnak, de nagyon kedves karaktert alakítok majd. Nagyon remélem, hogy az egészségem engedi, hogy megcsináljam! Csak ezen múlik a dolog” – fejezte ki reményét a színésznő, aki röviden beszélt is a készülő előadásról.

„A Forgószínpad egy öregek színészotthonában játszódik és nagyon remek színészkollégákat sikerült megnyernie Darvas Ilonának. Hamarosan rendelkezőpróba lesz és ősszel kezdjük majd a próbákat és novemberre tervezzük a bemutatót” – árulta el Pásztor Erzsi.