Pásztor Erzsi: Sok mindenből kimaradok, de nincs és nem is lesz internetem

Évek óta megtalálható a Facebookon a Pásztor Erzsi kedvelők zárt csoportja, amit egy akkoriban 12 év forma kiskamasz hívott életre. Egy ideje pedig egyre gyakrabban tűnik fel a csoportban maga a színésznő is, hogy videóüzenetben számoljon be követőinek a vele kapcsolatos aktualitásokról. A Metropol most megkereste a színésznőt, aki egy meglepő mondattal kezdte a beszélgetést.

Pásztor Erzsi a neten is hódít (Fotó: Bors)

„Nagyon hálás vagyok...”

Valamikor egy rövid ideig volt itthon internetem, de bevallom őszintén, engem egyszerűen nem érdekelt a dolog, így már ki is köttettem.

„Természetesen a nevemmel fémjelzett rajongói oldalról tudomásom van és nagyon hálás is vagyok annak a fiatalembernek, aki életre hívta, és aki a mai napig a gondját viseli” – kezdte lapunknak az élő legenda, aki elmesélte, hogyan is készülnek azok a tartalmak, melyeken ő maga beszél a követőihez.



„Ők készítik a videókat”

„Még Karinthy Marci idejében játszottam a Karinthy Színházban a Nercbanda című darabot, amikor egy előadás végén megkeresett egy 12 éves fiatalember, hogy szeretne néhány közös képet készíteni velem. Végül ő hozta létre ezt a bizonyos oldalt és azóta is hűségesen tölti fel oda a rólam szóló tartalmakat. A fiúcska ma már nagyfiú és gimnáziumba jár, de máig nem csökkent a lelkesedése.”

Sőt, mára már a lányom és egy barátnőm is segít neki. Ők készítik azokat a videókat, amik időnként felkerülnek az oldalra

– mesélte Pásztor Erzsi, akihez természetesen eljutnak a neki címzett kedves hozzászólások is, hiszen szerettei tolmácsolják felé azokat.

Pásztor Erzsi nem bánja, hogy nincs internet elérése (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

„Lemaradtam...”

A színésznő nem bánja, hogy ő maga nem látja ezeket az üzeneteket, ahogyan azt sem, hogy nem kap töménytelen információt az interneten keresztül.

„Én főkként a szemtől szembeni beszélgetéseket kedvelem.

Vagyis nem bánom, hogy nem kapok internetes leveleket.

Persze azért tisztában vagyok vele, hogy sok mindenről lemaradok. Nemrég egy üzletben jártam harisnyákat vásárolni és az eladókislány kérdezte, hogy szeretnék-e kedvezményekre jogosító kártyát. Ehhez szerette volna elkérni az email címemet, ami természetesen nekem nincs, így lemaradtam a kedvezményekről” — mondta nevetve Pásztor Erzsi.