Pásztor Erzsi: Édesanyám a háborúban is csodálatos születésnapokat varázsolt!

Végtelen hálát érez Pásztor Erzsi, akit a 87. születésnapján is elhalmoztak virágokkal, ajándékokkal szerettei, kollégái, tisztelői. A Kossuth-díjas művésznő nevetve mondta lapunknak, hogy ennek nagyon örül még akkor is, ha a lakása most olyan, mint egy ravatalozó.