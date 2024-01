Pásztor Erzsi évtizedes titokról rántotta le a leplet

Érdekes, én mostanában is azt mondom, ha kérdezik, 78 vagyok, pardon, 87. Ilyenkor persze általában azt mondják, nem nézek ki annyinak. Na de ez nem is lényeges, ebben a darabban én a kezdetektől játszom Hernádi Judittal, Erdélyi Timivel, Lévay Vikivel és Zsurzs Katival, a többiek kicserélődtek. Fájó emlék is van, a drága Andai Györgyi is kezdő szereposztásban volt, közös öltözőnk volt, nagyon szerettem, elment. De a darab első sikereinek ő is részese volt!