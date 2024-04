„Megszakad a szívem” – kegyetlen dolgot tett a családjával Meghan Markle

Meghan Markle végleg elzárkózott a szüleitől, és édesapja még az unokáit sem láthatja. A családi viszályok és botrányok hosszú sorozata után a sussexi hercegné úgy döntött, hogy megszakítja a kapcsolatot apjával és féltestvéreivel.

Fotó: AFP

Meghan Markle és édesapja közötti viszony már évekkel ezelőtt megromlott, és azóta sem sikerült helyreállítaniuk. A hercegné nem is tájékoztatta személyesen őt a terhességéről; Thomas Markle a rádióból értesült unokája születéséről. A családi konfliktusok nem csitultak, Meghan testvére, Samantha Markle rágalmazással vádolta meg, de a bíróság elutasította az ügyet. A hercegné Oprah Winfrey-vel készült interjúja után is folytatódott a családi pereskedés, de egy floridai bíró Meghan javára döntött. Meghan másik féltestvére, Thomas is támadásokat intézett a hercegné ellen az interneten, de Meghan szíve nem enyhült meg családja iránt, még a gyermekei, Archie és Lilibet születése után sem – emlékeztet a Mirror.

Megszakad a szívem, nagyon feldúlt vagyok. Ez kegyetlen dolog egy nagyszülővel szemben

- mondta az apa a Good Morning Britain műsorban.

Thomas Markle határozottan kifejezte, hogy szeretné látni unokáit és részt venni életükben, de Meghan elzárkózott ettől a lehetőségtől és végleg megszakította vele a kapcsolatot.