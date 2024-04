„Érzékeny csajnak tartom magam” – Kárpáti Rebeka szerint ebben kell változnia

Kárpáti Rebeka a Zsákbamacskának köszönhetően újra visszatérhetett a TV2 képernyőjére, és a nézők is hamarosan láthatják, hiszen április 27-től startol a műsor. Ennek apropóján beszélgettünk el a csinos színésznővel is, aki azt már a Metropolnak elárulta, hogy durván megsérült a forgatások alkalmával, most pedig arról beszélt, mennyire megható volt számára egy-egy jelenet a műsorban, és azt is előrevetítette a nézőknek, hogy bizony sokszor láthatják majd őt sírni.

Kárpáti Rebeka nagyon érzelmes lánynak tartja magát (Fotó: Metropol)

Kárpáti Rebeka érzékeny csajnak tartja magát

A színésznő nem csinál titkot abból, hogy mennyire érzelmes típus. A forgatásokon is együtt sírt a játékosokkal, de természetesen az örömükben is osztozott.

„Én egy érzékeny csajnak tartom magam. Ez sokszor hátrány egyébként, viszont a Zsákbamacska forgatásán abszolút együtt tudtam érezni a játékosokkal, és ugyanúgy átéltem azokat az örömöket és fájdalmakat, amiket ők is. Voltak örömkönnyek, sorsfordító pillanatok, és olyan szép emberi összeérések is, amikért érdemes lesz leülni a tévé elé” – kezdte lapunknak Rebeka. Kíváncsiak voltunk, hogy a magánéletében is ennyire érzékeny-e, s hát nem kaptunk meglepő választ.

Nagyon érzelmes vagyok a hétköznapokban is. Talán ez az, amit meg kell tanulnom jobban kezelni, esetleg visszafogni... Bár akkor lehet, hogy elveszne az igazi önmagam. Ezen még dilemmázom

– árulta el Rebeka, aki nem csak a Zsákbamacskában lesz látható, hiszen a Tündérszépek országos szépségverseny 2024 hivatalos mentora is. Arra buzdítja hazánk csinos hölgyeit, hogy jelentkezzenek a megmérettetésre, hiszen még a válogató és a szavazás is javában zajlik.