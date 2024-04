„Dőlt belőle a vér…” – Balesetet szenvedett a Zsákbamacska forgatásán Kárpáti Rebeka

Kárpáti Rebeka is csatlakozott a Zsákbamacska újdonsült csapatához, akit a nézők Szente Vajk és T. Danny oldalán láthatnak majd. Az egykori szépségkirálynőt ki is faggattuk a közös munkáról a fiúkkal, de arról is szó esett, hogy milyen szerencsétlenség érte a forgatás alatt. És után is…

Fotó: Szabolcs László

Kárpáti Rebeka mankóval érkezett meg a Zsákbamacska sajtótájékoztatójára

Kárpáti Rebeka: Kényszerpihenőre kerültem

A csinos színésznő alig egy nappal a Zsákbamacska sajtótájékoztatója előtt szenvedett balesetet, mikor az edzőteremben rosszul lépett, és kiment a bokája. Ennek ellenére nem hagyta cserben a kollégáit, mankókra támaszkodva érkezett meg az eseményre.

„Egy picit melléléptem edzésen, mert rossz cipőben voltam, és így kiment a bokám. Szerencsére nincs nagy gond, nem tört el, nem szakadtak el a szalagok, egyszerűen csak meghúzódott. Viszont most egy jó pár napig borogatnom kell, meg oda kell rá figyelnem, úgyhogy most kényszerpihenőre kerültem” – kezdte lapunknak Rebeka, aki nemcsak a műsor indulása előtt, de már a forgatáson is megsérült.

Volt egy nap, hogy belerúgtam a hokedlibe a kis lábujjammal, és dőlt belőle a vér. Akkor 18 órát dolgoztunk összesen… Jégspray-vel fújtam, és így csináltam végig a napot. De hát mit csináljak, ilyen a formám

– nevetett Rebeka, akit arról is kikérdeztünk, milyen volt számára a közös munka a fiúkkal.

„Nagyon szerettem a Zsákbamacska forgatását, szerintem gyorsan sikerült megtalálnunk a közös hangot a fiúkkal. Igaz, hogy különbözőek vagyunk mind a hárman, de úgy gondolom, pont ez adja a dolog szépségét. Vajkkal egyébként már többször dolgoztam együtt, de Danit például a forgatások előtt egyáltalán nem ismertem, viszont egy jólelkű, mély érzésű fiúként mutatkozott be nekem. Úgyhogy összességében nagyon jó csapatot alkottunk!” – tette hozzá a színésznő, akit április 27-től láthatnak a nézők Szente Vajk és T. Danny oldalán a TV2-n!