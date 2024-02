Kárpáti Rebeka édesapja kitálalt lánya milliárdos szerelméről

A tavalyi év egyik bulvárbombája volt, amikor kiderült, hogy Kárpáti Rebeka és a Csíki Sört gyártó cég milliárdos tulajdonosa, Lénárd András egy párt alkot. Rebeka édesapja, R. Kárpáti Péter színész őszintén nyilatkozott a vőjelöltről.

Kárpáti Rebeka választottját édesapja is elfogadta (Fotó: Markovics Gábor)

Kárpáti Rebeka édesapja bírja leendő vőjét

Mindig azt mondtam, hogy aki szereti a lányomat, és aki mellett Rebeka megtalálja azt a boldogságot, amire vágyik, azt az embert jómagam is szeretni fogom.

„Ha ez András oldalán valósul meg a lányom életében, annak nagyon fogok örülni. Bírom a leendő vőm humorát és karakánságát. A tavaly nyári sajtónyilatkozata, miszerint a lányomat Lénárd András ikertestvéreinek egyikével, vagy Bobbyval, vagy Jockey-val láthatták együtt, kifejezetten kreatív és jópofa volt” – mondta lánya párjáról a színész.

R. Kárpáti Péter nem sürgeti lányánál a családalapítás kérdését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Örömmel vágok bele a nagyszülőségbe”

A hatvanéves színész, mint mondja, 18 évvel fiatalabb szerelme mellett nem engedheti meg magának az ellustulást, ezért ma is hatalmas elánnal dolgozik.

„Muszáj jól tartanom magam, mert fiatal csajom van.

Ebben a hatvanéves fizikumban még mindig egy harmincéves pali lakik, aki továbbra is aktív és innovatív.

Gyermeket viszont egész biztosan nem vállalunk. Hisz amikor az a gyermek még csak húszéves lenne, én már nyolcvan, amikor már a hamut is mamunak mondom, ezért felelőtlen lépés lenne részemről ennyi idősen gyereket vállalni. És ahogy mindennek az életben, az unokázásnak is eljön majd az ideje, nem siettetem. Ha ez a közeljövőben történik meg, természetesen örömmel leszek nagypapa, de ha mondjuk, csak öt év múlva, akkor is örömmel vágok bele a nagyszülőségbe. Hozzám majd le lehet lepasszolni az unokákat, eljátszom velük a kertben! Állok elébe” – mondta a Star magazinnak Kárpáti Rebeka híres édesapja.

A színész hatvanévesen fizikumában egy harmincéves férfi lakik (Fotó: Imre György)

Nyolc éve alkot egy párt fiatalabb szerelmével

R. Kárpáti Péter gyermekei és párja, Ilona között szoros kötelék alakult ki, Rebeka gyakran kéri ki édesapja szerelmének a tanácsát.

„Ilonával már nyolcadik éve szeretjük egymást, a fiam és a lányom egyaránt nagyon kedveli. Nem tekintik pótanyjuknak, de tudják, hogy nagyon szereti őket, és számíthatnak rá, ahogy ez visszafelé is igaz. Szerintem ez így van jól. Köztem és Ilona között tizennyolc év a korkülönbség, Ilona és Rebeka között szintén közel ennyi, talán ezért is alakulhatott ki köztük bensőséges viszony” – mondta a színész.