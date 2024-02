„Igaz a hír, eljegyeztek!” – Eljegyezte milliárdos szerelme Kárpáti Rebekát

Korábban a Metropol már beszámolt róla, hogy az utóbbi időben úszik a boldogságban Kárpáti Rebeka, hiszen amellett, hogy minden nagyon jól alakul a szakmai életében, még a magánéletében is rátalált a szerelem.

Kárpáti Rebeka igent mondott a nagy kérdésre Fotó: Tumbász Hédi

A Zsákbamacska szexi cicalányának ráadásul nem is akárki rabolta el a szívét, ugyanis Lénárd András, a Tiltott Csíki Sör tulajdonosa a kedvese, a legfrissebb hírek szerint pedig már szintet is lépett a kapcsolatuk, a milliárdos ugyanis feltette a nagy kérdést a gyönyörű színész-műsorvezetőnek, aki igent mondott.

Hetedhét országra szóló lakodalomra vágyik Kárpáti Rebeka

R. Kárpáti Péter lánya a lánykérés részleteit ugyan nem osztotta meg a nézőkkel, annyit azért elárult, hogy nem vágyik egy hetedhét országra szóló lagzira.

Igazából baromi hálás vagyok, mert boldog vagyok, szerelmes vagyok, jó helyen vagyok, nagyon hálás vagyok minden embernek tényleg, aki körül vesz. Nagyon sok esetben mostanában azt látom, hogy elviszi a fókuszt a külcsín az esküvő kapcsán. Hogy minden legyen tökéletes, a dekor, a ruha meg minden, csak pont a lényeg mondjuk nem oké, vagy nem nem százszázalékos. Úgyhogy én nem álmodok ilyen nagyon nagy, hatalmas, habcsókos esküvőről

– mondta a Tények Plusz stábjának Rebeka, aki azt is elárulta, hogy hogy már nagyon régóta vágyik egy kisbabára is. Mint mondta, kislányos anyukaként képzeli el magát, de természetesen egy kisfiúnak is örülne, a legfontosabb pedig számára az, hogy a kicsi egészséges legyen majd.