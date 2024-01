Titokban megkérték Kárpáti Rebeka kezét?

Kárpáti Rebekára nagyjából két éve, hogy ismét rátalált a szerelem, azóta rengeteg időt tölt kint Erdélyben kedvesével. Budapesten pedig egy éve legnagyobb álmát is valóra váltotta azzal, hogy megnyithatta saját üzletét is, emellett két színdarabban is szerepel. A Jóban Rosszban sztárja így joggal érezheti azt, hogy most minden tökéletes az életében.

Kárpáti Rebeka most úgy érzi, minden kerek az életében! / Fotó: Tumbász Hédi

Az ott egy jegygyűrű?

De mivel lehet fokozni még ezt a boldogságot, amit az álmok megvalósulása okoz? Nemrég Rebeka a közösségi oldalán beszélt a színdarabjairól, azonban a rajongókat más is érdekelte. Hiszen többen észrevették, hogy egy gyönyörű gyűrű ékesíti az ujját. A videóban látható, hogy valóban egy aranygyűrűről van szó, amit egy hatalmas kő ékesít, így természetesen a követőinek fantáziája is rögvest beindult, akik már azt kezdték el találgatni, hogy ha eljegyezték Rebekát, akkor mikor kerülhetett sor erre a nagy pillanatra? Szerencsére a választ is hamar megtalálták a szemfülesek, miszerint karácsonykor, a havas tájon tehették fel a nagy kérdést a gyönyörű hölgynek.

Van fent egy december 24-i ölelkező kép, tuti akkor volt a lánykérés!

– írja az egyik kommentelő.

Mivel a színésznő nagyon óvja a magánéletét, így talán csak a nagy kérdés utáni önfeledt boldogság lett megörökítve, és a nagy pillanatot csak emlékeikben tartják meg örökre.

Minden kerek most Kárpáti Rebeka életében

A színésznő csak úgy ragyog, annyi jó dolog történt vele mostanában. Kedvese ráadásul mindenben támogatja, és amiben lehet a segítségére van.

„Tényleg úgy érzem, hogy végre megint minden kerek az életemben. [...] Mert most újra megérkeztem, tele vagyok energiával. A párom is rengeteget segített, ő is a családjával fúrt, faragott, hogy a megnyitóra kész legyen az üzlet. Nagyon sokat jelent ha az embernek egy szerető, bíztató társa van. Én ennek is köszönhetem, hogy most minden kerek. Sokat vagyunk Erdélyben, de szándékosan nem teregetem ki a magánéletemet, mert tanultam a korábbiakból. Csak szépen megélek minden pillanatot" – mondta Rebeka korábban a Borsnak.