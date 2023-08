Hatalmas örömhírt jelentett be Kárpáti Rebeka

Nem is gondolta Kárpáti Rebeka, hogy egy év alatt ennyi változás történik az életében. A gyönyörű modell tavaly év elején szándékosan eltűnt kicsit, visszavett a tempóból, úgy érezte ez kell ahhoz, hogy újra minden rendben legyen vele, körülötte. De hogy a szándékos visszavonulás csak jót fog hozni az életébe, azt még legmerészebb álmaiban sem gondolta.

Kárpáti Rebeka hatalmas örömhírt jelentett be, új szerepet kapott a színházban Fotó: Facebook/Játékszín





"Most a helyemen vagyok"

Pedig csoda jó dolgokat hozott a modell életébe, hogy kicsit visszalépett. Még egy különleges hangszert, a handpant is bevetette a gyógyulása érdekében. Aztán megérkezett életébe a szerelem, közben már saját ruhamárkája is létrejött és végre megnyitotta saját üzletét.

- Nagyon jó időszak ez, még ha néha azt sem tudom mi lesz a következő program – mesélte nevetve lapunknak Kárpáti Rebeka.

Rengeteget dolgoztam azon, hogy az üzlet olyan legyen, mint gondoltam, hogy minden tökéletes legyen. Ebben a párom és a családja is sokat segített, fúrt, faragott mindenki, hogy a megnyitóra elkészüljön minden. Azt szerintem az emberek nem is gondolják, hogy mennyi munka van ebben. Én megyek anyagot választani, gombot, cipzárt keresni, venni, szaladgálok egész nap. Mostanában még Erdélybe sem tudok olyan sokat menni a párommal, mert közben, még egy fantasztikus dolog történt.

Tavaly mutatkozott be színésznőként Rebeka Szente Vajk Aranylakodalom című darabjában, a Játékszínben, most pedig újabb felkérést kapott.

- Vajk új darabja, a Hölgyválasz, amiben kaptam egy szerepet és már túl vagyunk az első olvasópróbán. Nem tudom mennyit árulhatok el, de nagyon izgalmas alakban jelenek majd meg az előadásokon. Nagyon örülök, hogy most is számítanak rám a Játékszínben, főleg úgy, hogy közben mennek még az Aranylakodalom előadások is. Úgy érzem minden klappol, most a helyemen vagyok!