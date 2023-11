Megtörte a csendet Kárpáti Rebeka: vele is megtörtént ez a színpadon

Az egész országot sokkolta, ami majdnem egy hete a Nemzeti Színházban történt. A Rómeó és Júlia előadása közben balesetet szenvedett Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia. Jó hír, hogy a színésznő tegnap elhagyhatta a kórházat.

Kárpáti Rebeka elárulta, hogy mit érzett a színpadon Fotó: Facebook/Játékszín

Jókora kihagyás után Kárpáti Rebeka most újra visszatért a színházi életbe, ahol először az Aranylakodalomban kapott szerepet, majd be kellett ugrania a Legénybúcsú című darabba is a Játékszínben. A korábbi szépségkirálynőnél a Nemzetiben történt balesetre nem kérdeztek rá, ám egy annál személyesebb dologra kíváncsiak voltak, mégpedig arra, hogy hogyan győzi le a stresszt a színpadon. A csinos modell a következőt válaszolta erre:

A legénybúcsús szövegkönyvet négy héttel azelőtt kaptam meg, hogy be kellett ugranom. Volt 2 lejárópróba, ami nem rendes próba volt az összes szereplővel, hanem lejártuk kétszer az egész darabot, hogy nagyjából hova állok, mit mondok, hogy mondok... Az előadás napján, délelőtt volt az első próbám mindenkivel, amikor egybe lejártuk az egészet. Képzeljétek el, hogy nem nagyon mondtam senkinek, mert ilyenkor mindig úgy teszek, hogy »ja, persze, lehozom, tök sima!«. Viszont olyan gyomoridegem volt, hogy a próba és az előadás között sírtam a kocsiban, de tényleg... Aztán csinálni kellett

– mesélte 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában Kárpáti Rebeka.