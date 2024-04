Gólyahír: Apa lesz a világ legjóképűbb színésze

A magyar közönség olyan alkotásokból ismerheti a legendásan jóképű Henry Cavillt, mint például Az acélember, Vaják vagy a Mission: Impossible - Utóhatás. Sokak kedvenc Supermanje féltve óvja a magánéletét, de úgy tűnik, hogy most olyasmi történt, amit még ő sem bírt magában tartani, az egész világnak elmondta az örömhírt.

Henry Cavill és Natalie Viscuso / Fotó: Anadolu via AFP

Hamarosan a mozikba kerül Henry Cavill legújabb filmje, a Guy Ritchie által rendezett The Ministry of Ungentlemanly Warfare, aminek már meg is volt a premierje. A színész egy gyors vörös szőnyeges interjú során beszélt a háborús alkotásról, közben pedig az apaság is szóba került – ekkor sikerült mindenkit sokkolnia.

Henry Cavill elárulta, hogy első gyermeküket várják a szerelmével.

Henry Cavill és az egyik nagyobb hollywoodi stúdió alelnöke, Natalie Viscuso 2021-ben vállalták fel a kapcsolatukat nyilvánosan, azóta pedig csak keveset lehetett tudni róluk. Ezért is olyan nagy dolog, hogy a világsztár ennyire nyíltan, könnyedén beszélt arról, hogy hamarosan édesapa lesz, és már nagyon izgatottak a szerelmével emiatt.