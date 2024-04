Ennyire cukin bújik össze Ördög Nóra a kislányával – fotó

Ördög Nóra hamarabb utazott el a távol-keleti országba, mint családja, hiszen Micinek még fellépése volt itthon. Mint ismeretes, az Ázsia Expressz ötödik évadának ezúttal Tajvan és a Fülöp-szigetek ad majd otthont.

Ördög Nóra meglepő kalandokba keveredik az Ázsia Expressz forgatásán Fotó: Máté Krisztián

A gyönyörű anyuka egy korábbi interjújában elmondta, nagyon szomorú, hogy nem lehetett ott kislánya légtornász-bemutatóján a Fővárosi Nagycirkuszban, de tudta, hogy a forgatás áldozatokkal jár majd.

„A szívem szakad, hogy nem láthatom” – mondta akkor az aggódó anyuka. „Nem csak az én elfogult anyai szívem mondja, hogy ő ebben ügyes és tehetséges, hanem objektíven is visszajelzik ezt kívülről.”

Az Ázsia Expressz ötödik évada újdonsággal is előrukkolt, hiszen a műsor történetében először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába. A realityben készpénz és bankkártya nélkül kell boldogulniuk a résztvevőknek, telefonjaikat is elveszik, de a műsorvezetőre ez nem vonatkozik, így a kíváncsi rajongók kaphatnak némi betekintést a távoli szigeten zajló mindennapokról.

Extrém meglepetések

Nóri az első posztjában egy horrorisztikus videóval borzolta a kedélyeket, hiszen egy kígyó bújt be egy asztal alá, de a napokban olyan is előfordult, hogy nem maradt fedél a feje felett. Legfrissebb bejegyzésében megnyugtatta követőit, hogy marad idő azért mókázásra és intimitásra is, Micivel rendkívül meghitt fotókon pózolnak együtt, egymást átölelve, látszik mekkora a harmónia közöttük! A sztáranyuka és kislánya le sem tagadhatnák egymást!