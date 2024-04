Drámai vallomást tett az Omega sztárja: A kijárat sajnos már közelebb van, mint a bejárat

Elég hosszadalmas volt a küzdelem, a sok kemó, kórház, az utolsó egy hatalmas operáció volt, ráadásul miattam a szeretteim is szenvedtek, aggódtak. Közben a szívem is rendetlenkedik, és hogy ne unatkozzak, kiderült, gerincsérvem is van. De köszönöm jól vagyok! Még, ha a daganaton kívül semmi nem rendeződött, ezzel kell már végigjátszanom ezt az élet nevű mérkőzést. A kijárat sajnos már közelebb van, mint a bejárat…