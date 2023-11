„Olyan erős gyógyszert szedek, mint a lórúgás” – újabb betegséggel küzd az Omega zenésze

Újabb rossz hír érkezett Molnár György Elefánttól. Az elmúlt években számos egészségügyi problémával kellett megküzdenie. Tavaly tavasszal, három év után másodjára is kialakult daganatos betegsége. Hosszú hónapokig tartott a felépülése, tavaly decemberben azonban jó hírt kapott orvosától, nem alakult ki áttétek a szervezetében.

Bízik benne, hogy mielőbb felgyógyul Fotó: Németh Levente

„Szeretném, ha az óriási fájdalmaknak vége lenne”

Az öröm nem tartott sokáig, ugyanis júniusban a Borsnak árulta el, újra kórházba került. Mellkasi fájdalmai nem szűntek, ezért végül ő maga hívta ki a mentőket. Sikerült felépülnie, azonban az öt éve előjött gerincsérve nemrégiben kiújult. Óriási fájdalmak közepette orvostól orvosig járt, megszámlálhatatlan alternatívát kipróbált, hogy végre búcsút inthessen a kínzó betegségének, végül feladta, és idegsebészhez fordult, és bár korábban ellenezte a műtétet, most úgy döntött, ha nem javul az állapota, kés alá fekszik.

„Viola Árpádnál, az országos idegsebészetnek a főorvosánál vagyok. Megnézett, és azt mondta, vágás nélkül megpróbálja meggyógyítani a sérvemet. Három hónap alatt kiderül, hogy ez sikerül-e, amennyiben nem, beleegyeztem, hogy megműtsön. Korábban nagyon elleneztem, de már öt éve szenvedek a gerincsérvemmel, és szeretném, ha az óriási fájdalmaknak vége lenne, és újra tudnék rendesen menni.”

Bízom a doktor úrban, biztos vagyok benne, hogy az operáció eredményes lesz, ha valóban erre kerülne sor.

„Hamarosan elkezdjük a injekciókúrát, ami öt darabból áll, holnap kapom az elsőt” – nyilatkozta múlt héten a Borsnak Gyuri.

A sok kezelés, gyógyszer, műtét megviselte veséjét Fotó: Nagy Zoltán

„Túl sok egészségügyi bajom volt az elmúlt években”

Az Omega gitárosa újabb rossz hírről számolt be a lapnak.

Ebben a pillanatban sem vagyok jól. Kétoldali vesemedence gyulladásom van, csak hogy ne unatkozzak.

„Antibiotikum kúrán vagyok, olyan erős gyógyszert szedek, mint a lórúgás. Mindig van valami probléma, bízom benne, hogy ezen is túllendülök. A műtétek, az egyéb más bajok, a sok tabletta nem tett jót. Az vigasztal, hogy nincs fájdalmam. Sunyi betegség, mert csak kisebb láz és egyéb tünetek utaltak arra, hogy valami nincs rendben. De a gerincsérvemhez képest ez már igazán semmi. Túl sok egészségügyi bajom volt az elmúlt években, kicsit el is fáradtam benne. Most itthon fekszem és várom, hogy a gyógyszernek köszönhetően hamarosan jobban legyek” – mondta a Borsnak a zenész.