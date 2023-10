"Nagyon kevés az idő": Kóbor János üzenhetett Lénának az égből

Ezerrel pörögnek az események a 16 éves leányzó életében. Kóbor János Mecky lánya ugyanis, ismét hatalmas fába vágta a fejszéjét. Hiszen csak nemrégiben, fél évvel ezelőtt debütált Léna, mint színházi énekesnő, prózai színész az Omega, Gyöngyhajú Lány balladájában, máris újabb nagy feladattal találta magát szemben.

Egymás után érik a csodás feladatok utol Lénát Fotó: Máté Krisztián

"A papa biztosan nagyon nevet most!"

A fiatal lány úgy él, akár egy felnőtt, hiszen a tanulmányai mellett, minden szabadidejét színházi vagy táncpróbákkal, énekórán tölti.

Teljesen beszippantott a színházi musical világa, már vagy 15 előadáson vagyunk túl, hiszen május végén kezdtem el. Egyre jobban élvezem!

– mondta Léna a minap a Mokkában. Hatalmas feladat ez egy ilyen fiatal lánynak, azonban imádja, ha pörög körülötte az élet. Most pedig, úgy tűnik, egy újabb szereppel is meg kell birkóznia.

– Felkértek, hogy egy újabb darabban is játsszak, és nagyon kevés az idő: jövőhéten pénteken lesz az első előadás, de még csak most tudtam meg, hogy szerepet kaptam benne. Hihetetlenül gyorsan kell betanulnom. hétvégén lesznek a próbák, így most nagyon izgulok, hogy meglegyen! – mesélt tovább a tini, akinek tehát nincs sok vesztegetni való ideje, a jól akar majd szerepelni. Persze, ha apukájára ütött, maximalistaként teljesít majd. Muszáj is lesz neki, hiszen egy igazán állat szerepet kapott.

Volt, hogy "Kisrókának" becézte lányát Mecky Fotó: Máté Krisztián / Ripost

A Vadak Ura az új darab, melyben Léna egy vadállat bőrébe bújik a színpadon.

"A papa biztosan nagyon nevet most!" (nevet) Egy rókalány szerepét osztották rám, egy hatalmas jelmezben kell játszanom a rókát, és nagyon izgalmas lesz, mert végre megmutathatom a tánctudásom is!

– tette hozzá lelkesen a lány, akinek meggyőződése, hogy megboldogult apukája jót derül most ezen, ugyanis a rókakoma nagy szerepet játszott a közös életükben.

– Amikor kicsi volt Lénácska, Meckyvel éppen a Balaton voltunk, ő babakocsiban aludt. Észrevettük, hogy egy hatalmas róka settenkedik a kocsi körül körbe-körbe. Mecky egyébként is többször hívta már azelőtt is Lénát kisrókának a haja miatt, hát ezentúl meg aztán sokáig az volt a beceneve: kisróka. Nevettünk, hogy a nagy róka jött megnézni a kisrókát! – fűzte hozzá ezt már Kóbor-Deme Zsóka nevetgélve, hiszen lányával együtt úgy hiszik, ez az új szerep, csakis egy "égi jel" lehet...