Vastag Csabi elmondta, hogy mitől lesz jó egy énekes

Ezen a héten is folytatódik a nyomozás a TV2 stúdiójában, ugyanis vasárnap újra érkezik a Mutasd a Hangod! zenés, szórakoztató műsor, amiben civil versenyzőknek kell kitalálniuk a színpadon álló karakterekből sztársegítőik segítségével, hogy ki az, aki tud énekelni, és ki az, aki csak színleli. Az új epizódban Vastag Csaba és Kovácsovics Fruzsina lesz a sztársegítő két vendége a megszokott trió mellett. Csabi elmondta, nemcsak énekelni nehéz, hanem azt jól színlelni is.

Vastag Csabi lesz az egyik sztársegítő vendége a Mutasd a Hangod! vasárnapi epizódjának (Fotó: TV2 / Mutasd a hangod!)

„A jó playback ugyanolyan nehéz, mint a jó éneklés, azt is merem állítani, hogy én nem tudnám csinálni. Én egy improvizatívabb formátumban zenélek a zenekarommal, rockot játszunk, így mondhatni, sosem hallhatják az emberek ugyanazt a számot ugyanúgy, mint a korábbi koncerteken. Nagyon próbálunk figyelni a műsorra, amit adunk közben, és ezért sokszor szoktuk kiszínezni a dalokat élőben” – kezdte a Metropolnak az énekes, aki elárulta, a levegő a legfontosabb az éneklésben, így ha valaki jól elő akarja csalni az énektudását, annak a lélegzetvételekre kell a legjobban figyelnie.

Vastag Csabi pontosan tudta, hogy mire fog figyelni a döntés során (Fotó: TV2 / Mutasd a hangod!)

A levegővételre figyelt

Vastag Csabi nagyszerű énekes, jó technikája van. Ha valaki, akkor ő tudhatja, mi kell ahhoz, hogy valaki jól énekeljen. Elárulta, egyetlen dologra alapozta döntéseit, az pedig a karakterek levegővétele volt:

„Vannak hatalmas sztárok is, akik playback fellépéseket csinálnak, sőt vannak köztük nagyon jók is, az viszont biztos, hogyha valaki jól akar énekelni, ahhoz nagyon jó levegőkontroll kell. Ezt próbáltam figyelni a forgatás közben, hogy melyik karakter hogyan veszi a levegőt, de be kell valljam, még azok is, akik azt kamuzták, hogy tudnak énekelni, még azok is tökéletesen csinálták a dolgokat. Sokkal nehezebb volt, mint amire számítottam, de ezt úgyis meglátják majd a nézők” – mondta Vastag Csabi, aki elmondta, szerinte fontos, hogy énekesként valami újat hozzunk.

„Szerintem a mai világban már elengedhetetlen, hogy egy előadó valami unikálisat, valami egyedit hozzon, mert az énektudás és a technika a mai világban, mint tudás, már szinte bárhonnan elérhető a neten. Nem attól függ, szerintem, hogy valaki jó énekes, hogy jól énekel, mert az egy alapkövetelmény. Hanem az a vízválasztó, hogy ki milyen előadóművész. Mi az, amiért te különleges vagy, ehhez persze elengedhetetlen a jó csapatjátékos morál” – mondta az énekes, aki megosztotta velünk: zenekarban zenélni olyan, mintha egy csapat része lennél, tehát a kommunikáció fontos szerepet játszik abban, hogy együtt mindig tökéletes produkciót tudjanak nyújtani.

