Vastag Csabáék megmutatták felújított álomotthonukat: "pontosan olyanra csináltuk, amilyenre akartuk"

Egy hete újabb felújításba kezdtek Vastag Csabáék. A konyha után most a nappalinak álltak neki, amivel nem rég el is készültek. Egy korábbi posztjában Csaba azt írta, hogy a munka nemesít, és egyáltalán nem veti meg a kétkezi, házkörüli feladatokat. Bár bízik a szakemberek tudásában, de biztosra akartak menni párjával, Evelinnel, mert közös otthonuk felújítása fontos mérföldkő számukra.



Evelin és Csaba saját kezükbe vették a felújítást(Fotó: Instagram)

Hiszek a szakemberekben, de így jobb lett, pontosan olyanra csináltuk, amilyenre akartuk.

- mondta Csaba a Metropolnak.

Ilyenkor más szemmel nézed a falakat!

- tette hozzá Evelin. Aki nagy szerepet játszott a tervezés folyamatában, sőt nagyrészt az ő elképzelései alapján kivitelezték új nappalijukat.



A sok munka kikapcsolódás is volt

A szerelmes pár azt is elárulta, hogy voltak napok, amikor reggeltől éjfélig is eltartott a munka. Azonban még a nehezebb folyamatok ellenére is megérte, hogy szakemberek nélkül csináltak meg mindent. Az énekes úgy fogalmazott, hogy az október végén kiadott 'Szótlan' címmel megjelent dalának felvétele mellett szüksége volt valami más elfoglaltságra, erre pedig tökéletes volt a felújítás.

Nagyon büszkék a végeredményre (Fotó: Instagram)



Felkészül a többi szoba

Következő lépésnek a nappali bútorok átgondolását szánják. Miből szerezzenek be újat, vagy épp mit tartsanak meg. Ezt pedig a ház többi része követi majd, ugyanis amit csak lehet a saját kezükkel szeretnének felújítani.

Ez egy lassabb folyamat, és most nem ez van a fókuszban.

- mondta Csaba és Evelin teljes egyetértésben. Szeretnének egy darabig inkább az énekes új dalaival, klipjeivel foglalkozni. A következő felújítós projektbe pedig a megfelelő időben belekezdeni.