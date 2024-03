Nagy a baj: újabb eseményt hagy ki III. Károly király, ezt üzente az embereknek

Az egész világot megrázta, amikor a III. Károly király prosztata kezelése után újra kórházba került és kiderült rákot diagnosztizáltak nála. Az uralkodó a napokban egy görög szerzetes barátjához fordul spirituális tanácsért.

III. Károly királynak újabb fontos eseményt kell kihagynia Fotó: AFP

A királynak a betegsége miatt már több programját is le kellett mondani. Most úgy néz ki, hogy egy újabb fontos eseményen nem lehet ott személyesen. Minden év második hétfőjén az Egyesült Királyságban megtartják a Nemzetközösség napját, ez idén március 11-re esik. Ezen apróból istentiszteletet is szoktak tartani, amelyen a királyi család, így természetesen az uralkodó is megjelenik.

Ám betegsége miatt III. Károly király nem vesz részt az eseményen, helyette videóüzenetben fogja elmondani a beszédét. Az idei éves találkozó témája az „Egy rugalmas közös jövő”. A bennfentesek elárulták, hogy a 75 éves uralkodó szónoklata miről fog szólni.

A királyhoz közelálló források szerint az uralkodó szeretné kifejezni köszönetét a Nemzetközösségben élő embereknek – különösen azoknak, akik jókívánságokat küldtek, mióta a múlt hónapban közölte a nyilvánossággal a betegségét. A király több mint hétezer lapot és levelet kapott, amelyek arra buzdítják, hogy "soha ne adja fel", miközben folytatja a kezelést.A király távollétében várhatóan Kamilla királynő vezeti a többi családtagot az istentiszteleten, amin várhatóan Vilmos herceg is részt vesz - írja az Express.