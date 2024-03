Megszületett az Exatlon jóképű sztárjának kislánya, meg is mutatta Jana Natasát

Brazil szappanoperaként is biztosan hatalmas sikert aratna az Exatlon jóképű sztárjának magánélete. Harcsa Norbert hét évvel ezelőtt a világ legboldogabb férfijaként vette feleségül élete szerelmét, Ramónát, de három év és közös kislányuk megszületése után elköltözött otthonról. Majd ugyanaznap, amikor összeházasodtak, már a válásukat is kimondták, ám a bokszoló sosem szűnt meg szeretni gyermeke édesanyját…

Az Exatlon sztárja, Harcsa Norbert három évig könyörgött volt feleségének, béküljenek ki

Másodjára is édesapa lett Harcsa Norbert

Harcsa Norbert a második évadban a Bajnokok mókamestere volt, mindig fel tudta vidítani a többieket, még egy-egy nagyobb vereség után is. Ám a mosoly mögött komoly dráma zajlott. A profi középsúlyú ökölvívó ugyanis nagyot hibázott a házasságában és elváltak élete szerelmével. A tévénézők nemcsak hatalmas küzdeni akarása és vidám stílusa miatt szerették meg, hanem azért, mert kiderült: kislánya hiánya viseli meg a legjobban, akit rajongással szeret. A Vigyázat, gyerekkel vagyok! című műsorban is szerepeltek együtt, a gyönyörű Jelina örökölte édesapja jó humorát. Ugyanakkor az eddig nem derült ki, mi történt a szülők közt. Az Exatlon sztárja azonban februárban megdöbbentő vallomást tett, amiben elárulta: válásuk óta is feleségéért epekedik.

4 év alatt letudtunk mindent! 1 lánykérés, 1 esküvő, 1 gyerek, 1 válás! Aztán jött 3 év szégyentelen könyörgés és 640 Mónika show epizód! De már minden és mindenki a helyén! És most már marad is!

– írta akkor a közösségi oldalán Harcsa Norbert.

Nem sokkal később az is kiderült, hogy szerelmük második gyümölcse is úton van, sőt most csütörtökön meg is érkezett a tavasz első napsugaraival: 54 centiméterrel 4350 grammal.

Hello, nagyvilág, Harcsa Jana Natasa vagyok, anyukám, apukám, nővérem szeme fénye!

– tudatta a nagyvilággal a büszke apuka, aki viccesen hozzátette: az anyuka is jól van, de őérte se aggódjon senki, őt sem viselte meg a szülés.