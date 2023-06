Közelről nézte végig Marics Peti horrorsérülését az Exatlon sztárja: ”Láttam, hogy sírdogált”

Hónapok óta készült Marics Peti és Valkusz Milán, hogy az első telt házas parkos koncertjükön minden a legszuperebb legyen. Látványos show-t terveztek meghívott vendégekkel, szép táncoslányokkal, elképesztő fény- és hangtechnikával. Igyekeztek kizárni minden hibalehetőséget, hogy a rajongóik hamisítatlan ValMar bulit kapjanak. Arra azonban a legvadabb rémálmaikban sem gondolt senki, hogy Marics Peti az első szám felénél olyan szerencsétlenül ugrik, hogy eltöri a bokáját.

Közelről nézte végig Marics Peti sérülését az Exatlon sztárja (Fotó: Harcsa Norbert)



Megszólalt Marics Petiről az Exatlon sztárja

Harcsa Norbert a TV2 nagy sikerű műsorában igazi közönségkedvenc volt, aki mindig kitalált valami programot a többieknek. De nem csak csapattársainak szeretett élményeket szerezni az ökölvívó bajnok, hanem most hatéves kislányának is. Jelina édesapja nagy örömére nem telefonozik, így a ValMar koncertjéről is szüleitől értesült, ők vették meg a jegyeket.

„Nagyon szeret koncertre járni Jelina, pár nappal ezelőtt Azariah bulira mentünk, szombaton meg Majka bulijára megyünk” – mesélte lapunknak Harcsa Norbert. „A ValMar is nagy kedvenc kislányomnál, így persze nálunk is, az összes számot tudom már fejből. Így adott volt a parkos koncertjük, a teraszon voltunk.”

Így tényleg közelről láttuk az egészet, ahogy Marics Peti elesik, felsegítik a Milánék és rögtön húzta is a lábát. Sajnáltam nagyon, láttam, hogy sírdogált. Olyan ez, mint amikor egy bokszoló az VB döntőn, amire évek óta vár és készül és az első menetben kiütik. Peti is mindössze másfél percig volt egészségesen a színpadon. De nagyon menő volt, hogy még azt a számot, ami közben megsérült, lenyomta fél lábon, majd egy kis szünet után az egész koncertet begipszelt lábbal. Nagy lelki erő kellett hozzá, le a kalappal előtt!



Megszólalt Valkusz Milán Peti állapotáról

A ValMar duó tagjai csak egyelőre csak bíznak benne, hogy folytatni tudják a fesztiválszezont.

Ami történt, hogy nem tudtuk kivitelezni azt amit elképzeltünk, mert a Petinek eltört a lába az első szám közepén, ahol ugrált, ugráltunk… Mindent megtettünk szerintem, de bakiztunk…!

- mondta a koncert után Valkusz Milán.