Felismerhetetlen lett új külsejével Polyák Lilla - Fotó!

A színésznő úgy döntött, hogy drasztikusan megváltoztatja a kinézetét, ezért új hajstílust választott magának, illetve vörösre festette a haját. Polyák Lilla sokkal fiatalosabb ezzel a kinézetével, és ez elnyerte a követői tetszését is.

Polyák Lilla teljesen megújult külsővel jelentkezett Fotó: Fotó: Ripost

Úgy látszik, hogy a fiatalabb párja Gömöri András Máté jó hatással van a színművészre, ugyanis egymás mellett állva a laikus közönség nem is gondolná, hogy 16 évnyi korkülönbség van a szerelmesek között. Ráadásul az idő is őket igazolja, ugyanis már 8 éve alkotnak egy párt, pedig 2016-ban még sokan felvonták a szemöldöküket, amikor nyilvánosságra hozták a kapcsolatukat. Tavaly azonban Kanadába költöztek és új életet kezdtek együtt a tengerentúlon, most pedig Lilla úgy döntött, hogy újra vörösre festeti a haját.

A képet elnézve szerintünk kevesen gondolnák, hogy Lilla legidősebb fia egy hónapja töltötte be a 20. életévét. Úgy látszik, hogy nem csak Gömöri András Máté kinézete változott meg drasztikusan az elmúlt időszakban, hanem a feleségé is. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a szintén színészként dolgozó férfi testépítőként csillogtatta meg tudását, és elképesztően sok izmot pakolt fel magára az elmúlt években.