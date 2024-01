Érettebb nőre buknak a híres magyar pasik: nem érdekli őket a nagy korkülönbség

A héten derült ki, hogy Básti Juli fia, Puskás Samu egy párt alkot a nála 15 évvel idősebb színésznővel, Martinovics Dorinával. A másfél évtizedes korkülönbség sokaknak szemet szúrt, ám a szerelmesek mindenkit megnyugtattak: remekül kiegésztik egymást.

A korkülönbség sem állhat a sztárpárok közé (Fotó: Pexels)

A hazai és nemzetközi sztárvilágban nem ritka, hogy egy pár két tagja között ekkora a korkülönbség, arra viszont kevesebb példát találunk, hogy a nő az idősebb. A Metropol mégis arra vállalkozott, hogy összegyűjti azokat az ismert és népszerű férfiakat, akik egy náluk jóval érettebb hölgy mellett találták meg a boldogságot.

Kovács Patrícia és Medveczky Balázs között is pont 15 év van

Tavaly valósággá vált a Korhatáros szerelem című sorozat története: Kovács Patrícia egy nála 15 évvel fiatalabb férfiba szeretett bele. Színészkörökben már hónapok óta beszédtéma, hogy a színésznő és fiatal kollégája, Medveczky Balázs egy párt alkot.

Patrícia és Balázs útjai 2022-ben keresztezték egymást, amikor a most harmincéves színész a Szegedi Nemzeti Színháztól visszatért a Vígszínházba, ahol 2021 óta, a 2017-ben elvált színésznő is társulati tag. Közös darabjuk is van: A dzsungel könyvében Patrícia alakítja Bagirát, míg Balázs Kát, a kígyót.

A szerelmesek tavaly augusztusban hivatalosan is vállalták a kapcsolatukat, és a karácsonyt is együtt töltötték.

Liptai Claudia 14 évvel idősebb Pataki Ádámnál

Liptai Claudia házassága rendkívül harmonikus (Fotó: Szabolcs László)

Évek óta egy párt alkot Liptai Claudia és Pataki Ádám, a felek pedig a mai napig úgy érzik, rendkívül szerencsések, hogy egymásra találtak.

„Maga a szerelem csodás, az a bizsergető érzés, ami elkap akkor, amikor a másik üzenetet küld. Szeretem ezt, pláne, hogy az idő múlásával ez még több dologgal telik meg: szeretettel, bizalommal fonódik össze és ez még erősebbé teheti két ember között a köteléket” – mondta a 95.8 Sláger FM-en Pataki Ádám, akinek felesége úgy érzi, korábban sokszor járt „tévúton”.

„Többször előfordult, hogy csak ezt az érzést kerestem, a szerelembe voltam szerelmes. Olyan ez, mint amikor karácsonyra feldíszítünk egy fát és január 6-án, amikor lebontjuk, akkor látjuk meg, hogy valójában milyen kis ferde, mennyire nem tökéletes és köze nincs ahhoz, amilyennek látni szerettük volna. Sajnos korábban többször futottam bele ehhez hasonló helyzetbe, hogy csak elhittem, hogy a másik majd olyan lesz. Aztán kiderült, hogy a valóság ettől nagyon távol van” – tette hozzá a férjénél 14 évvel idősebb Liptai Claudia, aki úgy érzi, Pataki Ádámmal egy egészen más szintet képvisel a kapcsolatuk.

Polyák Lilla elcsavarta a nála 16 évvel fiatalabb Gömöri András Máté fejét

Polyák Lilla és Gömöri András Máté rácáfolt a rosszakarókra. Ők több mint hét éve alkotnak egy párt. 2016-ban sokan felvonták a szemöldöküket, látva a hírt: az Operett két sztárja, Polyák Lilla és Gömöri András Máté összejött! A kritikus kommentelők nem jósoltak nagy jövőt a párosnak, Lilla ugyanis 16 évvel idősebb Máténál. Ők rácáfoltak az utálkozókra, az erőemelésben is jeleskedő Máté tavaly egy kedves, akkor és most képet osztott meg közösségi oldalán.

Madonna és szinte minden párkapcsolata

A külföldi sztárvilágban talán még ékesebb példákat találunk a fenti szituációra, ezért úgy döntöttünk, elég csak a popzene nagyasszonyát, Madonnát megemlíteni. Fiatal férfi, idősebb nő felállásában egyértelműen ő viszi a prímet: a jelenleg 65 éves szupersztár például összejött segédtáncosával, Ahlamalik Williamsszel is, aki 25 éves volt, amikor összejött a nála 36 évvel idősebb szupersztárral, és mindössze két évvel volt fiatalabb Madonna lányánál, Lourdesnál.