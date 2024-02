Kórházba került Weisz Fanni édesanyja

Aggasztó fotót osztott meg Weisz Fanni, aki a székesfehérvári Szent György Kórházban volt kénytelen tölteni a kedd délutánt. A modell egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben számolt be arról, hogy az édesanyját, Ágnest kezelik a Fejér megyei orvosi intézményben, arról azonban nem számolt be, hogy pontosan milyen beavatkozásra van szükség.

Weisz Fanni édesanyja kórházba került (Fotó: Szabolcs László)

Az viszont biztos, hogy Weisz Fanni minden energiával édesanyja gyógyulására koncentrál. Ez derült ki a fotóhoz feltöltött hashtagekből is.

„anya, nincs semmi baj”

„erős vagy”

„menni fog”

– üzente Fanni az anyukájának, akivel szerencsére mára példaértékű a kapcsolata, nagyon közel állnak egymáshoz.

Bár azt egyelőre nem lehet tudni, mi történt Ágnessel, a rajongók egy emberként szurkolnak neki, és remélik, minél hamarabb felépül.

Weisz Fanni nemrég elköltözött egy családi házba

Weisz Fanni tavaly nyáron vásárolt magának vidéken egy háromgenerációs álomházat, amibe tavaly már be is tudott költözni. A volt szépségkirálynő Weisz Fanni helyett – szokásos módon – édesanyjával, Ágnessel tavaly novemberben beszélgetett a Bors arról, hogy állnak a ház körüli teendők. Nem is számítottak ekkora meglepetésre.

„Már be is költöztünk! Fénysebességgel haladtunk az elmúlt időszakban, és hála istennek, én már minden időmet itt töltöm, Fanniék pedig a bátyjával amolyan kétlaki módon élnek még egy kis ideig”

– mesélte Ágnes tavaly novemberben.

A rajongók természetesen egy emberként álltak Weisz Fanni mellé, és bíznak benne, hogy az édesanyjának semmi komoly baja nincs.