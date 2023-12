Meg sem várta, hogy elkészüljön a háza – elhagyta az országot Weisz Fanni

Weisz Fanni évekkel ezelőtt nagyon boldog házasságban élt a jóképű Hajmásy Péterrel. Sokáig szerettek volna közös kisbabát, de csupán az aranyos kiskutyájuk, Szőlőke lett az, akit nevelhettek. Hogy mi vezetett egészen pontosan a váláshoz, azt a mai napig nem lehet tudni, de az bizonyos, hogy útjaik külön váltak, és Péter megtalálta a boldogságot Nádai Anikó oldalán, akivel immáron gyermekük is van. Bár Fanni most nem jár senkivel, azért ő sem boldogtalan, sőt! Csupa jó dolog történik vele.

Fanninak saját háza lett Fotó: Tárczy Eszter

Évekig tervezgette, vágyott rá, és most végre eljött a pillanat, hogy belépjen saját háza küszöbén a szépségkirálynő. Exkluzív interjút adott, és a Bors stábja elkísérhette Fannit az új családi fészkébe, amit saját kezűleg újít fel – írja a Borsonline.

Hatalmas a boldogság Weisz Fanni háza táján! Szó szerint, ugyanis a mindig mosolygós Fanni megvette élete első saját házát, melyre annyira és olyan régóta vágyott. Stábunk pedig abban a megtiszteltetésesben részesült, hogy ott lehettünk, amikor Fanni megmutatta a nagyvilágnak a felújítandó épületet – írtuk korábban.

Most mégis elhagyta az országot

Bár Fanni nagyon boldog, hogy lett egy saját háza, most mégis úgy döntött, hogy összepakol, és megnézi, milyen az élet a tengeren túl. Insta-történeteiből ugyanis az derült ki, hogy karácsonykor elutazott, mégpedig nem máshová, mint New Jersey-be, és meglátogatta a csodálatos New Yorkot is.

Fanni csodás helyen szilveszterezik Fotó: Instagram