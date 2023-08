Felháborító dolgot művelnek titokban Weisz Fannival

Weisz Fanni nyara nem úgy alakul, ahogy tervezte. A nagyon várt hosszabb nyaralásait a munkái miatt el kellett napolnia, de nem csügged. Kisebb pihenőket így is beiktat, a csajos programokról Instagramon is megoszt egy-egy képet. És hogy hogy áll az ismerkedéshez most, arról is mesélt a Metropolnak.

Japánba és Amerikába vágyik

„Kicsit változott az idei tervem. Hosszabb nyaralásokat terveztem, amit el kellett kicsit napolnom. Most nagyon kevés az időm, és mindig közbe jön egy munka, ami persze nem baj, apróbb kiruccanásokat így is be tudtam iktatni azért. Noszvaj és a Balaton idén sem maradhat ki! De szeretem a mozit, a kirándulást, a fesztiválokat is. Hétvégén például megyünk Komáromba az ABBA Show-ra” – árulta el derűsen Fanni, majd hozzátette, bár számára Magyarország a leggyönyörűbb, nagyon szeretne Japánba és Amerikába is eljutni.

„Soha nem hagynak ki a csacsogásból!”

Fanni a nyári rövidebb kiruccanásaira általában barátnőivel megy.

„Vannak halló és siket barátnőim is. Egyikükkel már 14 éve vagyunk a legjobb barátnők, ő külföldön él, de most nyáron hazajött pár napra, nagyon örültem neki.”

A halló barátnőim nagyon jól artikulálnak és pár jelet is ismernek, nagyon figyelmesek velem, soha nem hagynak ki a csacsogásból!

„A siketekkel pedig természetesen jelelünk. Szerencsés vagyok, hogy ők a barátaim” – szögezte le a fiatal szépség.

„Nem szoktak leszólítani”

Lapunk kérdésére azt is elárulta, hogy a hajnalig tartó dorbézolás nem neki való, és hogy előfordul-e, hogy megkörnyékezik a férfiak, amikor a barátnőivel bulizik.

„Nem szoktam az éjszakába bulizni járni. Az esti órák persze beleférnek, de többnyire legkésőbb 11-kor szeretek otthon lenni. Nem szoktak leszólítani, néha kérik, hogy egy közös fotót csinálhassanak velem, és megköszönik. Kedvesek és tisztelettudók” – fogalmazott a csinos modell, majd elárulta, nem zárkózik el az ismerkedéstől.

„Kicsit más így, hogy sokan ismernek, ez nyilván egy más helyzetet teremt.”

Nagyon óvatos, de alapvetően nyitott ember vagyok, szeretem a társaságot.

Egy valamit azonban nagyon nem szeretek. Mikor titokban fotóznak. Örömmel készítek fotót bárkivel, de ha ezt lopva teszik, az mindig nagyon zavar” − szögezte le.

Táskamárkája elindítása után kávézót szeretne nyitni Fanni nemrég indította el saját táskamárkáját, melynek különlegessége, hogy szerepelnek rajta az esélyegyenlőség motívumai és a „szeretlek” szó jelnyelvi megfelelője. „A táskamárkámról vannak pozitív és természetesen negatív visszajelzések is, de szerencsére a pozitív több. Limitált szériában indítottam, és azt kell mondjam, pár darab van már csak. Szóval örülök, hogy sokaknak tetszik. Már készül az újabb modell. Izgalmas. Egyelőre szeretném ezt a projektet jól csinálni, de vannak még terveim természetesen. Azért van egy régóta dédelgetett álmom, egy különleges kávézó, aminek már a legapróbb részleteit is kigondoltam, remélem egyszer azt is meg tudom valósítani.”