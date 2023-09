Kemény fizikai munkára kényszerült Weisz Fanni - Videó!

Weisz Fanni nemrégiben úgy döntött, hogy összeköltözik családjával. Ehhez Budapesttől nem messze egy háromgenerációs házat vettek, így a nagyszülei, édesanyja és testvére is együtt fognak élni.

Fotó: Mate Krisztian

A felújítási munkálatok a házban jelenleg is zajlanak. A szépségkirálynő maga is kétkezi munkával szállt be a közös projektbe.

Például csempét próbáltam verni. Igazából mindent szeretnék kipróbálni, meg szeretném tanulni, hogy mit hogyan kell csinálni. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan keverik a festéket, hogy glettelik a csempét, ez mondjuk nem könnyű

– mesélte a Tények stábjának.

Amikor Fanni a modellkarrierje miatt a fővárosba költözött, kicsit eltávolodott a családjától, úgy érezte mindent egyedül akar csinálni.

Most rájöttem, hogy mennyire fontos az, hogy egymás mellett legyünk. Mert egymást tudjuk segíteni. És mennyire fontos a család. Mert tudod, amikor én pici baba voltam, akkor ők vigyáztak rám és babáztak velem, és most én szeretnék a papára és a mamára vigyázni

– árulta el motivációit a siketen született lány.

Nagyszülei több mint 50 év után költöznek el saját otthonukból, hogy az unokáikkal élhessenek tovább. A ház választásánál a legfontosabb szempont az volt, hogy elosztását tekintve saját bejáratú, különálló lakrészek legyenek benne. Ahogy Fanni viccesen megjegyezte, ő ugyan nem hall, az energiákat viszont érzi.