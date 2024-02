Mi történt Voksán Virág arcával? Rá sem lehet ismerni

Voksán Virág az egyik első női lemezlovas volt (Niki Belucci után), aki komoly nemzetközi karriert épített. Az IBS kommunikáció szakán angolul diplomázó ex-modell 2006-ban lett országosan ismert, miután az akkori Playmate versenyen a közönség megválasztotta első helyezettnek. Egy évre rá ő lett a Miss Hawaiian Tropic nevű szépségverseny győztese, és meghívást kapott Hugh Hefner Playboy cézár 82.születésnapi bulijára is. Egy idő után azonban nem volt neki elég, hogy a külsejéből él.

Voksán Virág világhírű lemezlovas lett (Fotó: Czerkl Gábor)

Változik a külső

Voksán Virág 2007 óta lemezlovas, a zenei karrierje pedig igazán tiszteletet parancsoló, a DJ-szettjeivel az egész világot bejárta, fellépett a legmenőbb koncerthelyszíneken, játszott milliárdos olajmágnások privát bulijaiban, meghívást kapott a legnevesebb fesztiválokra is. Olyan sok fellépése volt, hogy szinte nem volt ideje semmi másra...

„Régebben még rendben volt heti 2-3 fellépés. Most már sokkal kevesebb fér bele, de az kell is, kívánom a zenélést, a rajongásom nem hagyott alább, másképp nem is lenne mögöttem 17 évnyi sikeres és folyamatos lemezlovas múlt. De azt a tempót már nem bírnám anyukaként” – mesélte Virág korábban.

Bár mind az életpályájával, mind a külsejével elégedett lehetett volna, úgy tűnik, hogy a külsején mégis előbb apró, később nagyobb változtatásokat eszközölt. A végeredmény jól látszik, ha a lemezlovas egyik régi és egy friss fotóját egymás mellé tesszük.

Voksán Virág az egész világot bejárta (Fotó: Czerkl Gábor)

Voksán Virág elégedett magával

A két fotó két teljesen más embert mutat.

A hírek szerint Virág régi ismerősei közül többen is arra panaszkodnak, hogy ha szembe jönne velük az utcán, lehet, hogy már meg sem ismerik őt. A DJ egyelőre nem reagált ezekre a kritikákra, és az is elképzelhető, hogy soha nem is fog. Ő ugyanis úgy elégedett magával, ahogy van. És ez neki bőven elég a boldogsághoz. A megváltozott külsejéről készült fotókat itt lehet megtekinteni.