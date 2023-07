Voksán Virág visszavett a tempóból: „A gyerekek keltenek reggel 8-kor, akkor is, ha 6-ra értem haza”

A 2000-es évek közepének megkerülhetetlen szexikonja és lemezlovasa, Voksán Virág ma már a gyermekeinek szenteli az életét. A dögös anyuka még mindig vállal fellépéseket, de alaposan meggondolja, mire mond igent.

Villámgyorsan nőnek a gyerekek

A Bors felkeresésére Virág betekintést engedett mindennapjaiba. Elárulta: kislánya most ballagott a bölcsiből, ősztől pedig abba a művészti oviba jár majd, mint a fia:

„Olyan gyorsan telik az idő! A pici babás korszak olyan lassúnak tűnt, amikor sokat sír a baba, és nem tudod, miért. Aztán egyszer csak már beszél, egyre önállóbb, és kezdi az óvodát!” − mesélte a lapnak Virág.

„Ugyanabba az oviba megy majd, ahová a bátyja, Beni jár. Ez egy művészeti óvoda, ahol nagyon klassz programok és fejlesztések vannak. Só-liszt gyurmáznak, sószoba van, középső csoporttól idegen nyelvi órák is lesznek, de táncóra és úszás is. Még Beni kiskorában néztem ki ezt az állami intézményt, és ami külön szerencse, kiderült, utca szerint épp oda tartozunk!"

Kislányában magára ismer

Gyermekei között kicsi, kevesebb mint két év a korkülönbség. Együtt nagyon elevenek tudnak lenni, így a nagyszülők csak külön-külön vállalják be őket, és bizony a rátermett anyukának is feladják a leckét. Különösen kislánya, akinek határozott vonásaiban magára ismer:

A lányom tiszta én, a kisfiam az ellentétem! Vivi nagyon cserfes, öntörvényű, kicsit erőszakos. Ezek tulajdonképpen illenek rám, bár gyermekként nem ilyen voltam. Ezzel szemben Beni érzékenyebb, anyásabb. Talán épp ezért jövök ki vele könnyebben, mert az ellentétek vonzzák egymást.

„Azt a tempót már nem bírnám anyukaként”

A lemezlovasi kellékeket sem akasztotta szögre Virág:

„Még mindig sokat hívnak fellépni, sok a megkeresés, inkább az a kérdés, hogy én elvállalom-e. Régebben még rendben volt heti 2-3 fellépés. Most már sokkal kevesebb fér bele, de az kell is, kívánom a zenélést, a rajongásom nem hagyott alább, másképp nem is lenne mögöttem 17 évnyi sikeres és folyamatos lemezlovas múlt. De azt a tempót már nem bírnám anyukaként.

A gyerekek ugyanúgy keltenek reggel 8-kor, nem zavarja őket, hogy én hajnali 6-ra értem épp haza

– mesélte nevetve a csinos DJ, akit kissé megrémiszt, hogy augusztusban már a negyvenet tölti. De mint mondja, igyekszik kihozni majd a következő életszakaszból is a lehető legtöbbet.