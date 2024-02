Szerelmi életéről beszélt Szarvas Andi: "Ebben a dologban régimódi vagyok!"

Szarvas Andi büszkén vállalja, hogy neki mindig is komoly kapcsolatai voltak, ahol a hagyományos értékek voltak fontosak. Tisztában van azzal, hogy manapság már nagyon nehéz megtalálnia az embernek az igazit. De a szülei példáját követve ő is arra vágyik, hogy egy férfi mellett élje le boldogságban és egészségben az életét.

Szarvas Andi mindig is a kiegyensúlyozott kapcsolatok híve volt (Fotó: Szabolcs László)

„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az én kapcsolataim mindig jók voltak, nem volt megcsalás, féltékenység. Ha véget is értek, annak megvoltak az okai. Persze, sok minden számít egy kapcsolatban: az érzelem, a kommunikáció és a ragaszkodás, az otthonunkat pedig, és minden mást majd együtt megteremtjünk. Ebben a dologban szerintem régimódi vagyok” – kezdte mosolyogva az egykori szépségkirálynő, aki azt is elmondta, hogy egy boldog és egészséges család a célja az életben.

Szarvas Andi úgy érzi megtalálta a nagy Ő-t

Bár Andinak tavaly tavasszal véget ért egy hosszabb kapcsolata, de nem sokkal később ismét rátalált a nagybetűs szerelem. Persze a modell nem az a típus, aki egyből beleugrik egy új kapcsolatba, de azóta teljes a boldogsága.

„Fontos számomra, hogy sok legyen bennünk a közös. Mindig is jó emberismerő voltam, talán ezért is nem volt soha rossz kapcsolatom. De úgy érzem, hogy Zsoltival más, olyan érzés, mintha csak egy romantikus filmben lennék” – mesélte Andi, aki viccesen meg is jegyezte, hogy párjával furcsa módon korábban nem találkoztak, pedig sokszor egymás közelében laktak.

Zsolti sokszor mondja, hogy mi barátok, szerelmek, és társak vagyunk ebben a kapcsolatban. Ilyen helyzetben szerintem egyáltalán nem baj, ha rohamosan történnek a dolgok. Úgy érzem ő nekem a nagy Ő, és ez a fontos, nem nyomasztom a lánykéréssel sem. Szerintem az a legnagyobb dolog, ha a férfi eljut odáig: „igen, ezzel a nővel szeretném leélni az életemet

– mesélte Andi, aki azt is elmondta, hogy tudatosan nem mutatja magánéletét a közösségi oldalakon, mert szeretné azt saját maga megélni.

Sokan kérnek tanácsot Anditól, aki ha tud a saját tapasztalataival segíti követőit (Fotó: Markovics Gábor)

Sokan megkeresik tanácsokkal

Bár nem gondolja, hogy profi lenne a kapcsolatokban, de rengeteg üzenetet kap a követőitől. Sokan tanácsot kérnek tőle, olyanok, akik nem mernek kilépni a rossz kapcsolataikból.

„Nem szeretek okoskondi, mert ezek mindig összetett dolgok. Én például még nem vagyok édesanya, és engem az érzelmeim vezérelnek. A saját véleményemet, tapasztalatomat osztom meg, hátha ezzel rávilágítok a problémákra” – zárta a gondolatait Andi.