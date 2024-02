Sydney van den Bosch popórázásától elájulsz! Így tekergett a kamerák előtt

Seprűn tekeregve táncolt a Queen hatalmas slágerére Sydney van den Bosch, a szexi mozdulatok felforrósították a hangulatot a TV2 stúdiójában!

Fotó: Nagy Zoltán

A gyönyörű modell valószínűleg táncmozdulataival is levette a lábáról új kedvesét, akivel még csak az ismerkedős fázisban vannak, így egyelőre nem szeretné elárulni, ki is a titokzatos férfi. A pletykák szerint a TV2 sztárjának fejét ismét egy sportoló, pontosabban egy teniszedző csavarta el. A kommentek alapján elég komolynak tűnik a kapcsolat, hiszen Sydney édesanyja, és legjobb barátnője is követi a fiatalembert a közösségi oldalakon.

Abból kiindulva, hogy követi Sydney anyukája, legjobb barátnője, és maga Sydney is. Simán elképzelhető, hogy ismerkednek. Tekintve, hogy mindig azt nyilatkozta, hogy ők azok, akikkel mindent megoszt

– írta az egyik kommentelő a Redditen.

Mások abban bíznak, amellett hogy kedvencük ismét boldog lesz, hogy hamarosan láthatják akár közös képen is kedvencüket új hódolójával.

A táncos megmozdulást itt nézheted meg: