Pásztor Anna lassan belerokkan az építkezésbe

Az Anna and the Barbies énekesnője több mint egy évvel ezelőtt vágott bele élete egyik legnagyobb vállalkozásába: házat épít. A híresség nagy lendülettel kezdte a munkálatokat, és most is nagyon lelkes, mégis úgy érezte, hogy ideje a megterhelés okozta komoly lelki kérdésekről is beszélni.