Hagyj nyomot te is Pásztor Annával! - Videó!

Pásztor Anna mentorálásával fogyatékossággal élő emberek számára hirdet zenei tehetségkutató, tehetséggondozó programot a Civilút Alapítvány. Írd meg te is a magad Márti dalát: „Kezdjetek el élni!” Jelentkezz október 20., péntek éjfélig!

Pásztor Anna: Volt egy Márti nevű rajongónk, aki fogyatékkal élt, de ő erőt vett magán, és teljes értékű életet élt Fotó: Buza Virag

„Volt egy Márti nevű rajongónk, aki fogyatékkal élt. S nem is nagyon szabadott volna neki kijönni koncertre, de ő erőt vett magán, és teljes értékű életet élt. És mindig jött, és mindig csinált nekünk oklevelet, díjátadót tartott számukra, Sport szeleteket hozott, és nekem fellépőruhát. Aztán az egyik koncertre nem jött el. De hol van Márti? Kiderült, hogy nagyon fiatalon, egy rettenetes véletlen miatt meghalt. Még nem volt kész a szám, tehát a Kezdjetek el élni! kezdetű nóta volt, még meg sem írtuk rendesen. Annyira gyomron rúgott ez a hír, hogy mondtam az öcsémnek, játsszuk el ezt a dalt, és legyen a címe az, hogy Márti dala.” – tudtuk meg Pásztor Annától, az Anna and the Barbies énekesnőjétől, aki a Civilút Varázsceruza – Hagyj nyomot a világban Pásztor Annával program mentora.

Ma Magyarországon több mint 600 ezer ember él kisebb vagy nagyobb fogyatékossággal, elsősorban nekik és családjaik számára szól ez a program.

Pásztor Anna mentorként mind a kiválasztás folyamatában, mind pedig a szakmai fejlődés útján instruálja a csapatokat. A projekt egészét zenei producer kíséri végig, a teljes program december 1-től 2024. február 29-ig tart. A mentoráltak workshopokon vesznek részt, ahol dalszövegírást, zeneszerzést, hangképzést tanulnak majd, és elsajátítják azt is, hogyan tudják saját imázsukat és kapcsolatrendszerüket felépíteni. A kiválasztottak közösen szereznek egy dalt, amelyhez videóklipet is forgatnak. A mentoráltakat formációnként havi nettó 250 000 forinttal támogatja a Civilút Alapítvány, ezzel is segítve a nyugodt alkotói folyamatok megteremtését.

Pásztor Anna szelfizik Fotó: Virag Buza

A pályázatra az Anna and the Barbies Márti dala című számának újragondolásával, zenei feldolgozásával lehet jelentkezni. A szöveghez hozzátenni vagy elvenni, vagy a dallamon változtatni nem lehet, azonban bármilyen műfajra átültethető.

Két előadót/formációt/csapatot Pásztor Anna válogat be a mentorprogramba, a harmadikat a közönség választhatja ki az Anna által javasolt öt jelölt közül. A harmadik mentoráltra november 10–30. között lehet majd szavazni a program Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/VarazsceruzaProgram

Pályázati kiírás és jelentkezési lap: https://forms.gle/tGcQKQ4WoAJuRJbbA

Varázsceruza

A program három részből áll. A Civilút elsőként rajzeszközöket gyűjtött cégek és szervezetek támogatásával, amelyeket szeptember 11-én adtak át fogyatékossággal élő gyermekeknek, fiataloknak a Budapesti Fővárosi Állatkertben a Sérült Gyermekek Napján az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének szervezésében. A pár héten át tartó gyűjtési akció során végül több mint 20 ezer rajzeszköz gyűlt össze.

A program második részeként a 31 éve működő Budapesti Korai Fejlesztő Központ játszóterének bővítési lehetőségét szeretnék támogatni egy új, speciális eszköz vásárlásával és telepítésével annak érdekében, hogy az ép és a fogyatékossággal élő gyerekek együtt játszhassanak. Az így szerzett közös élmény növeli az elfogadást, és könnyíti a sérült gyerekek társadalmi integrációját. Ehhez cégek együttműködését keresik a szeptember 20. – október 30. közötti időszakban.

„A Koraiban mi évente 500 családot látunk el az állapotfelismeréstől kezdve komplex diagnosztikai vizsgálaton át az óvodába kerülésig, ez az a hiányidőszak, amikor kiderülnek az eltérő fejlődés különböző tünetei, illetve a családot kell ebben támogatni. A célunk ezzel a játszótéri eszközzel is – ugye, ez egy négyfős libikóka, – [hogy] gyerekek, akármilyen tulajdonsággal, eltérő fejlődéssel […] együtt tudják megélni a libikóka közös élményét.” (Czeizel Barbara, a Budapesti Fejlesztő Központ intézményigazgatója)