Nem hiszed el, kivel futott össze Amerikában az Exatlon sztárja

A sport reality jarate bajnokának tavalyi éve a gyászról szólt. Halász Vivi imádott édesapja, akinek saját bevallása szerint mindent köszönhet, január elsején örökre lehunyta a szemét. Az Exatlon népszerű Bajnoka szülője halálos ágyánál megfogadta: tovább viszi örökségét. Ennek megfelelően vezeti tovább apukája karate iskoláját, edzi a tehetséges kicsiket és nagyokat, világbajnokot csinált testvéréből. Ő maga pedig lerakta a négy-danos vizsgát, ráfért a pihenés.

Halász Vivi és Jósa Danny az Exatlon óta is tartják a kapcsolatot Fotó: Kalmár Csaba Tibor / Origo

Miamiban találkoztak az Exatlon sztárjai

A TV2 nagy sikerű sport reality-jének Bajnokcsapatai nagyon összetartóak. Hiába ment le két éve a műsor eddigi utolsó évada, azóta is tartják a kapcsolatot. Nem elégszenek meg azzal, hogy követik egymást a közösségi médiában, hanem gyakran találkoznak csak úgy, de a születésnapokat is általában együtt ünneplik. Ezekről a találkozókról csak Jósa Danny hiányzik gyakran, de az ő távolmaradása igazolt, hiszen Amerikában él. Az All Star évad férfi győztese persze igyekszik gyakran haza jönni, de annak is örül, ha valaki odakint meglátogatja.

Két éve nyáron Los Angelesben Szabó Francival tartottak Exatlon találkozót, most pedig Halász Vivivel futottak össze Miamiban. Mert ahogy Danny mondja:

A Bajnokok a világ összes pontján Bajnokok és összetartanak!

Amerikában futott össze Jósa Danny és Halász Vivi Fotó: Instagram

Gyász után eljegyzés

Mint ismert: Halász Vivi és a szintén exatlonos Kővári Viktor több, mint két éve egy párt alkotnak. A Kihívó volt a legnagyobb támasza a Bajnok karatésnak a gyászidőszakban. Tavaly, amikor Tokióban jártak, egy gyönyörű helyen Viktor letérdelt szerelme elé és megkérte a kezét.