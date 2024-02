Micsoda szavak: vajon kinek üzent Stana Alexandra?!

Szexi képekből eddig sem volt hiány Stana Alexandra Instagram-oldalán, sőt egyesek szerint ezek közül volt, amelyikkel esetleg üzenni akart Meggyes Dávidnak, akivel úgy tudni, szakítottak. A szétköltözés hírére újabb pletykák röppentek fel, miszerint a Dancing With The Stars színpadán egy párt alkotó táncosnő és Marics Peti között több is lehet. Ráadásul 2024 elején Marics Peti új klippel jelentkezett Radics Gigi oldalán, a Szép mosolyú lány című videóban pedig Stana Alexandra is feltűnik… Hogy több van-e köztük barátságnál, nem tudni, viszont Alexandra friss bejegyzése egészen beszédes!

Fotó: Bors

„Be akarsz lépni az életembe, az ajtó nyitva áll. Ha ki akarsz szállni az életemből, az ajtó nyitva áll. Csak egy kérés… Ne állj az ajtónál, elállod a forgalmat”

– szól az angol nyelvű, ismeretlen eredetű idézet Stana Alexandra Instagram-oldalán.

De vajon kinek üzent a Dancing With The Stars-ból ismert táncosnő?