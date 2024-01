Stana Alexandra megmutatta ritkán látható testvéreit, elképesztő a hasonlóság

Húzós időszakon van túl Stana Alexandra. Mondhatni a tavalyi Dancing with the Stars felkészülési időszaka óta egy perc szabadideje sincs. A táncos showműsor után (ahol második helyen végeztek Marics Petivel) folyamatosan fellépésekre jár, sőt nekiállt forgatni a Zsákbamacska legújabb évadját is, mint a műsor egyik házigazdája. Ezek mellett szerelmi élete sem volt kiegyensúlyozott, hiszen szakított párjával, Meggyes Dáviddal, sőt, szinte nap mint nap összeboronálták őt és Marics Petit közeli viszonyuk miatt.

A Dancing with the Stars óta még nem volt ideje pihenni Stana Alexandrának. / Fotó: TV2

Most azonban úgy néz ki, hogy a táncosnő végre tudott egy kis időt szakítani magára. Hazautazott családja egy részéhez Nagyváradra, ahol találkozott testvéreivel is, akiket most a közösségi médiában meg is mutatott a nagyvilágnak.

Egymáshoz közel vagy kilométerekre távol, a testvéreket a szívük köti össze, legyenek bárhol

– írja legutóbbi bejegyzésében a profi táncosnő.

Instagram-sztorijából pedig az is kiderül, hogy nem egyedül ment rokonlátogatóba, hanem vele tartott szeretett édesanyja, Erika is. Úgy néz ki tehát, hogy Szandi végre a számára kedves emberek körében egy kis kikapcsolódásra tehet szert.