Több millió forintot próbálnak behajtani Kis Grófón

Egyre dagad a botrány! A múlt héten kereste meg először egy rajongója Kis Grófót azzal kapcsolatban, hogy nyert a meghirdetett játékon, és követeli a pénzét. Az énekes először köpni-nyelni nem tudott, ekkor értesült róla, hogy a nevében garázdálkodnak a netes platformon. A helyzet napokon belül tovább súlyosbodott, egyre több levelet kap a mulatós sztár, akitől immár minősíthetetlen stílusban követelik az emberek a pénzüket.

Kis Grófon keresik az emberek a pénzüket Fotó: Mészáros János

Kis Grófo üzent a csalóknak

Az énekes mostanra – önhibáján kívül – már olyan kellemetlen helyzetbe került, hogy nem volt más választása, nyilvánosságra hozta a történteket. Kis Grófo először is figyelmeztette a rajongóit, hogy ne dőljenek be az átverésnek, illetve kemény hangvételű üzenetet is küldött a nevét felhasználó bűnözőknek:

Kis Grófo felvette a kesztyűt a csalókkal szemben Fotó: Kovács Péter

„Kedves rajongók/mindenki!

Megkérek mindenkit már ezerszer is, hogy senki ne dőljön be a Csalóknak, amik most terjednek már a TikTokon is nyereményjátékot a nevemmel visszaélve ígérnek pénzt. Sajnálom, hogy még rengeteg ember elhiszi ezt. Érdekes, hogy, amikor a pénzt követelik tőlem, akkor mindenki tudja, hogy melyik a Kis Grófo hivatalos Facebook-oldala!? Előtte nem feltűnő, hogy nem egyezik a 2 Facebook-oldal? Hihetetlen, komolyan. A Csalóknak meg csak annyit üzenek, hogy azonnal hagyják abba azt, hogy szerencsétlen embereket becsapnak a játékkal, a nevemmel visszaélve! STOP legyen!

Tudom, hogy nincs semmi lelkiismeret a csalókban, de higgyétek el, egyszer mindenki felel az Úr előtt, előle nem bújik el senki!

Lapunk információi szerint alig egy hét alatt több millió forintot próbálnak behajtani a zenészen, természetesen eredménytelenül, hiszen Grófónak semmi köze a hamis nyereményjátékhoz.