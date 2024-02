Nem olyan, mint a képeken: felfedte a valóságot Tóth Vera

Tóth Vera fél évvel az esküvője után nászútra ment férjével, Pauli Zoltánnal. A szerelmesek Rómába utaztak, ahonnan már több poszt is kikerült róluk, láthatóan romantikus utazásban van részük. Tóth Vera ugyanakkor most viccesebbre vette a figurát, és egy Instagram vs. valóság című fotóval mutatta meg, hogy trükkösen kell fotózni a Trevi-kútnál, ha nem akarjuk, hogy a turisták áradata is belekerüljön a képbe...

De hát miattam nem zárhatják le a Trevi-kutat, mint ahogy azt az influenszerekért teszik.

– írta a fotóhoz Vera.

Az énekesnő és gasztronómiával foglalkozó kedvese 2018 karácsonyán találkozott, a baráti társaságaik ismerték egymást, így futottak össze. A bemutatkozás után beszélgetésbe elegyedtek és hamarosan egymásba szerettek. A páros nem sokkal később össze is költözött, de majdnem öt évet vártak arra, hogy hivatalosan is összekössék az életüket.