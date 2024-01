Sylvester Stallone hatalmas bejelentést tett, ez nagyot fog ütni

Sylvester Stallone egy igazi élő legenda, akinek olyan mozihősöket köszönhetünk, mint például Rocky Balboa vagy John Rambo. A világsztár már 77 éves és aktívabb mint valaha, ugyanis mozifilmeket csinál, tévésorozatot forgat, ráadásul még egy családi reality show-ra is van ideje, szóval rendkívül elfoglalt.

Sylvester Stallone / Fotó: ROLF VENNENBERND

Azzal valószínűleg sokan tisztában vannak, hogy Sylvester Stallone nemcsak színészként szuperál, hanem egyebek között íróként, rendezőként és producerként is. Most örülhetnek a rajongók, ugyanis Sly a közösségi oldalán egy igazán izgalmas projektet jelentett be, amiben nem akárki lesz a főszereplő.

Kiderült, hogy jön a Levon's Trade című film, aminek Sylvester Stallone írta a forgatókönyvét, a főszereplő pedig nem más lesz, mint Jason Statham – sőt, a rendező is megvan David Ayer személyében, akinek olyan alkotásokat köszönhetünk, mint például A harag, Suicide Squad - Öngyilkos osztag, Kiképzés vagy Az utolsó műszak.

Ez jó lesz, egy izgalmas új karakter kezdete!

– írta a poszthoz Sylvester Stallone.

David Ayer amúgy nemrég együtt dolgozott Jason Stathammel A méhész című filmen, ami jelenleg is fut a mozikban, és a kritikusok, illetve a nézők szerint is egy akciódús, szórakoztató alkotás lett, így jó eséllyel a Levon's Trade is remek lesz – az még egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mikor érkezik a film, de nagy valószínűséggel 2-3 éven belül bemutatják.