Szívszorító: teljesen tönkretette Sylvester Stallone életének legszebb napját az édesanyja

Sylvester Stallone korunk egyik legnagyobb filmcsillaga, aki nélkül el se tudnánk képzelni Hollywoodot. Fiatalabb korában sokan nem hittek benne, alig kapott szerepeket, de a folytonos elutasítások ellenére sosem adta fel: megírta a Rocky című fantasztikus alkotást, és 1976-ban örökre megváltozott az élete.

Sylvester Stallone Fotó: Rolf Vennenbernd

Sylvester Stallone egy csapásra világsztár lett a Rockynak köszönhetően. Az alkotás 3 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járó arany szobrocskát is hazavihette, így azt hihetné az ember, hogy valószínűleg az volt a színész életének legszebb napja, hiszen akkor megkapta a szakma elismerését is, mondhatni hivatalosan is befogadta őt Hollywood – de sajnos nem volt felhőtlen a boldogsága.

Nemrég a lányai podcastjében szerepelt Sylvester Stallone, és elmondta, hogy az imént említett Oscar-gála volt élete legrosszabb napja, méghozzá az édesanyja miatt.

Sly anyukája nem igazán mutatta ki, hogy szereti őt, sőt, többször is elmondta neki, hogy sosem akarta megszülni. Ennek ellenére a világsztár őt hívta el az eseményre, mert azt akarta, hogy ott legyen élete legnagyobb napján.

Sylvester Stallone édesanyja azt mondta, hogy csak akkor megy el, ha viheti magával a fodrászát is. Sly viszont ezt a pluszjegyet nem tudta elintézni, mivel nagyon limitáltak voltak a helyek az Oscar-gálára, így végül az anyukája nem ment el, a színész pedig sosem fogja elfelejteni, hogy ez mennyire rosszul esett neki – azóta is élete legrosszabb napjaként tartja számon.

Persze utólag már könnyebb szívvel beszélt Sylvester Stallone a csalódásról, de azért érezni lehetett rajta, hogy meghatározó élmény volt ez számára, és sajnos nem éppen pozitív értelemben – viszont ebből is sikerült erőt merítenie, és igazi legendává vált az utóbbi évtizedekben.