Így változott meg Mikes Anna élete mióta Krausz Gáborral van

Mikes Anna élete fenekestül felfordult a Dancing with the Stars negyedik évada miatt, hiszen megismerte szerelmét, a frissen elvált Krausz Gábort. Bár eleinte próbálták tagadni az érzéseiket, gyorsan kiderült, hogy ez sokkal több, mint puszta fellángolás köztük, így a műsor után nem sokkal bevallották: egymásba szerettek! S milyen jól tették, hiszen kisebb túlzással az egész ország azért szurkolt, hogy a sztárséfre Anna oldalán újra rátaláljon a boldogság.

Mikes Anna életét teljesen megváltoztatta Krausz Gábor Fotó: BS / Bors

Mikes Anna élete teljesen megváltozott

Az új élet óriási érdeklődést is hozott magával, hiszen most mindenki a sztárpárra figyel. Anna Instagram-oldalán fel is tették a kérdést: "nem zavar, hogy hirtelen a média világában központi szereplők lettetek Gáborral?" Erre a táncosnőtől a tőle megszokott, kedves válasz érkezett, melyben elárulta, hogy egyáltalán nem zavarja a rivaldafény, ugyanis próbálja a lehető legjobbat kihozni belőle. Úgy gondolja, hogy ha valaki értéket képvisel, akkor lehet pozitív szereplője a médiának.

Az igazság az, hogy próbálok nem foglalkozni ezzel. Tény, hogy akaratlanul is szembe jönnek a cikkek, viszont van jó oldala is. Ha értéket képviselő személyek szerepelnek a médiában, úgy van annak szép oldala is. Én mindig erre törekedtem

− osztotta meg a közösségi oldalán Anna.

Álhír terjed róluk

Bár a szépséges táncosnő szeretné, ha pozitív hírekben szerepelne, sajnos a szerelmük bejelentésével az álhírgyárak is beindultak. Az egyik ilyen, saját tartalommal nem rendelkező honlap azt próbálta beadni a netezőknek legutóbb, hogy Mikes Anna máris babát vár Krausz Gábortól. Annak érdekében, hogy a gyanútlan olvasók mindenképp rákattintsanak a címre, még egy pozitív terhességi tesztet is ráretusáltak az igazságot nyomokban sem tartalmazó próbálkozásukra.

Azt nem tudni, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna látták-e a kellemetlen kamuhírt, de ha igen, akkor biztos jót nevettek rajta.