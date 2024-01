Gólyahír: a Sztárban Sztár leszek! győztese nem is lehetne boldogabb

Csiszár István rengeteget dolgozott az elmúlt időszakban, azonban most egy hatalmas bejelentéssel tért vissza a rajongóihoz. Csak a Metropolnak árulta el az örömhírt a Sztárban Sztár leszek! második évadának győztese, miszerint újabb apai örömök elé néz, felesége, Bernadett ugyanis a második gyermeküket hordja a szíve alatt.

Csiszár István és felesége a második közös gyermeküket várja (Fotó: hot! magazin)

Tervezett baba

Csisziről már korábban is tudhattuk, hogy igencsak előrelátó és mindig gondol a jövőre. Bevallotta, hogy ehhez a mentalitáshoz évek kellettek neki, azonban úgy tűnik, azóta is minden a terv szerint alakul a feleségével.

„Nálunk ez tervezett volt. Mi mindig is két gyermeket szerettünk volna, nagyjából két év korkülönbséggel, hogy tudjanak még együtt bandázni. Köztem és a bátyám között hat év van, így mi nem nagyon tudtunk együtt játszani, de a mi gyermekeink fognak” – mondta a a Metropolnak a színművész, aki elárulta, igazi női hadsereg fogja körbevenni őt.

Most már azt is elmondhatom, hogy újra kislányunk fog születni

– jegyezte meg büszkén az apuka.

Csiszi és felesége, Bernadett békességben élnek együtt kislányukkal, Valentinával (Fotó: Obornyak Jozsef)

Valentina igazi tünemény

A színész első kislánya, Valentina most lesz 3 éves, és szinte mindenre kíváncsi, sőt már a művészetek is érdeklik.

„Valentina hála Istennek a korának megfelelő fejlődési szakaszokon esik át. Nagyon energikus és élettel teli, sőt rengeteget táncol és beszél. Az anyja táncos, az apja színész, és ezt nem lehet a személyiségén nem észrevenni. A legédesebb benne az, hogy már most érezhető rajta, hogy mennyire odafigyelő és törődő személyiség, mert rendszeresen betakargat, ha szunyókálok egyet a kanapén, sőt még az ajtót is becsukja, hogy ne tudjon felkelteni engem semmi” – jegyezte meg a színművész, aki szerint Valentina kiváló nagytesó lesz majd.

Kihívásokkal teli évek

Majka egykori versenyzője elmesélte, nagyon mozgalmas, cseppet sem könnyű évek vannak mögöttük, de afelől is megnyugtatott mindenkit, hogy minden a legnagyobb rendben van.

„Nagyon mozgalmas évek állnak mögöttünk. Sok kihívás volt, hiszen volt a Sztárban Sztár leszek!, mindemellett volt a covid és Valentina is pont akkor érkezett. Sok nehézséget kellett megoldanunk, de mindenen sikerült túllendülnünk és most jön a következő gyermekünk, amiért nagyon hálás vagyok” – mondta Csiszár István, aki hozzátette, nemsokára elárulják, mikorra várják második gyermekük érkezését.