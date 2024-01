Endrei Judit három országot jár be két hét alatt

Endrei Judit egy igazi kalandor. A legendás tévés utazás iránti szeretete nagyon régre nyúlik vissza, a kíváncsisága több különböző országba is elkalauzolta, és ennek a szenvedélyének ma is örömmel hódol. Elmondása szerint szereti alaposan megismerni az adott ország kultúráját, gasztronómiáját. Ez idén sem lesz másként, mert három különleges ország is szerepel a listán: Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán.

Endrei Juditot a kíváncsisága rengeteg szép tájra elkalauzolta (Fotó: Imre György)

Nagyon szeretem a közép-ázsiai régiót, jártam már Jordániában, Üzbegisztánban és Iránban is. Hat évvel ezelőtt még Grúziában is voltam, de oda visszavágytam már. A kultúra, a történelem, a gasztronómia mindig is érdekelt

– mesélte a műsorvezető a Metropolnak.

Endrei Judit két hét alatt három országon utazik át

Endrei Judit elmondta, hogy nagyon sűrű lesz a három ország bejárása, mert rengeteg programon fog részt venni a két hét alatt.

Nagyon nagy menet lesz, ezt a három országot két hét alatt körbejárni. Ráadásul az is izgalommal tölt el, hogy lehetőségem lesz oroszul beszélni, hiszen ezekben az országokban még mindig beszélnek oroszul, ugyanis harminc évvel ezelőtt a Szovjetunió tagországai voltak. Azonban a programok tényleg nagyon változatosak lesznek. Így nem ringatom magam olyan álmokba, hogy mélyen elmerülhetek az ottani kultúrákban, és megismerhetem a mindennapokat. De műemlékeket, természeti szépségeket biztos meg fogok nézni. A Kaukázusra is felmegyünk olyan 3-4 ezer méter magasba, és Baku tengerpartját is meglátogatjuk majd

– mesélte izgatottan Endrei Judit.

Inspirálni szeretne másokat

Endrei Juditot az utazási szenvedélye hajtja, azonban szeretné a követőit és rajongóit is motiválni azzal, hogy nem otthon ül, hanem aktívan járja az országot és a világot.

Egy új ország felfedezése során mindig azt várom, hogy a lelkemben megmozdul valami. Sokszor a követőim is arról számolnak be a kommentekben, hogy az én kalandvágyam inspirálta őket. Ez mindig jóleső érzéssel tölt el, ha ilyet visszajelzést kapok

– mesélte büszkén a műsorvezető.