Megtette a nagy bejelentést a közös kisbabáról a Dancing álompárja

A Dancing with the Starsnak már hetek óta vége. Micsoda csodálatos széria volt az idei, és mennyire szerette mindenki nézni, ahogyan a sztárok – profi táncosokkal az oldalukon – a színpadon táncolnak jobbnál jobb zenékre. Megunhatatlan volt a műsor, éppen ezért a magyarok jelentős része teljesen összetört, amikor véget ért az idei évad. De nem csak Magyarországon szeretik nézni, ahogyan hírességek táncolnak profi koreográfiákat. Angliában hatalmas sikernek örvend a Strictly Come Dancing, amelynek koncepciója nagyon hasonló a TV2 műsorához. Ennek álompárja pedig most nagy bejelentést tett.

Az álompár babája nyáron született Fotó: Pixabay

A Strictly Come Dancing két profi táncosa, Janette Manrara és Aljaz Skorjanec 2010-ben ismerkedett meg egy táncműsor közben. Szerelem volt első látásra, és mivel mindketten televíziós műsorokban táncolnak, nagyon sok időt töltöttek együtt. Egy idő után minden álmuk az lett, hogy gyermekük szülessen, sajnos azonban hosszú évekig hiába próbálkoztak, nem jött a baba.

Orvosi segítséget kértek, hogy gyermekük foganhasson, de tudták, ez mennyire kockázatos. Az édesanya, Janette most 40 éves, szerelme pedig 33, a táncosnő tehát már abban a korban van, amikor nem jön össze olyan könnyen a gyerek. Attól féltek, hogy egyáltalán nem fog összejönni a baba, éppen ezért amikor először meglátták, hogy a teszt pozitív lett, mindketten elsírták magukat.

A baba júliusban született, de az élet nem állt meg. Most mindketten szerepelnek a Dancing téli kiadásában, a Dancing in the Winter műsorban, amelyre már gőzerővel próbálnak. Ezért aztán vagy a táncosok szülei, vagy a testvéreik vigyáznak a kicsire – írja a Mirror.