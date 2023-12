Megjárta a poklot a fiatal magyar énekes: Reszkettem, remegtem…

Mujahid Zoli a szerencsésebb pánikbetegek közé tartozik, hiszen bár saját bevallása szerint idén nyáron jelentkeztek először a tünetei, ma már beszélni is tud mindarról, amin keresztülment. Az énekes, terapeutájával és egyben zenésztársával érkezett a Palikék világa by Manna legfrissebb epizódjának felvételére, ahol Dombóvári Vandával beszélgettek korunk egyik leggyakoribb pszichés tünetegyütteséről.

Mujahid Zoli és a terapeutája együtt érkeztek a stúdióba (Fotó: YouTube)

„Itt a vége...”

„Olyan állapotba kerültem a negyven pluszos éveimben, hogy segítségre volt szükségem. Bevallom őszintén, hogy nagyon nehéz helyzet az, amikor az ember megismerkedik magával mert nem tudja, hogy kicsoda és teljesen elveszik. Egy roham formájában jelezte az univerzum, vagy bármi, hogy itta a vége.”

Akkor és ott nagyon durva dolgot éltem át.

„Ez most nyáron történt” – kezdett bele történetébe az énekes, aki az első pánikrohamot egy nagyon békés napon kapta, miközben egy kávézó teraszán ücsörgött.

„Megszólalni sem tudtam”

„Tulajdonképpen egy nagyon szép napra ébredtem. Itthon volt a húgom a férjével, akik egyébként Hollandiában laknak. Beültünk kávézni és egyszer csak jelzett az órám, hogy kétszázzal ver a szívem, miközben nem mozgok. A húgom csak annyit látott, hogy vérvörös a fejem, de én megszólalni sem tudtam. Két dolog volt lehetséges, vagy mentőt hívnak, vagy az, amit én tettem, elvonultam a helyszínről és próbáltam magam valahogy lenyugtatni. Fogalmam sem volt róla, hogy ez pánikroham volt” – idézte fel a félelmetes pillanatokat Zoli, aki persze azonnal szakemberekhez fordult.

Mujahid Zoli nem tudta, hogy amit átélt, az a pánikroham (Fotó: YouTube)

Mellkasi feszítés és fájdalom

„Elmentem mindenféle kivizsgálásra, miközben mentők is voltak ebben a történetben, mert sajnos ki kellett hívni és be is vittek. Ami érdekes volt, hogy mikor már ott voltam a gépek alatt, tehát például EKG-t csináltak, akkor jó volt minden adat” – mesélte a stúdióban Mujahid Zoli, majd elárúlta, mit érzett pontosan, mikor a semmiből lecsaptak rá a rohamok. „Amikor rám törtek a rohamok, akkor olyan érzés volt, mintha szívinfarktusom lenne, bár nem tudom pontosan, hogy milyen az.”

Nem tudtam mozogni sem, csak feküdtem.

„Mellkasi feszítést és fájdalmat éreztem, reszkettem, remegtem” – fogalmazott a Megasztár első szériájában feltűnt énekes, aki terapeutájával azóta is azon dolgozik, hogy javuljon az életminősége.