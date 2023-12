Kaviár, rák, kígyóhús – Horváth Éva kisfiainak kedvenc ételei

Horváth Éva párjának volt az ötlete két éve, hogy költözzenek ki családostul Balira. A gyönyörű, paradicsomi szigeten mindig meleg van, ráadásul a két kisfiuk így három nyelvet fog majd beszélni. S bár a sztáranyuka imádja Magyarországot, de már nem bánja, hogy kétlaki életet élnek. Nagyon büszke gyermekeire, akik igazi világpolgárok lesznek és akik pillanatok alatt magukévá tették a bali életérzést.

Horváth Éva gyermekei hamar átvették a bali életérzést Fotó: Instagram

Horváth Éva kisfia imádja a kígyónasit

A modell fiai, Kristóf és Alex számára már itthon lenni furcsa, furcsa nekik a hideg, sosem viseltek még pulcsit és meleg bakancsot. De a magyar ízeket is furcsállja, hiszen Éva számára mindig fontos volt az egészséges táplálkozás, Balin pedig minden földi jót megkapnak. A gyerekek imádják is az összes kinti gyümölcsöt és bizony mostanra már a számunkra idegen, vagy éppen undorító helyi specialitásokat is megszerették. Míg a sztáranyuka nagyobbik fia a rákot, halat, kaviárt imádja, addig a kisebbik a mangót, avokádót és Éva legújabb Insta-sztorija szerint a kígyóhúst.

Ez a menü nagyon kígyó Fotó: Instagram

Nem egy rántott csirkecomb Fotó: Instagram

Három nyelven beszélnek a gyerekek

Kristóf szeptemberben az iskolát is kint kezdte, ahol angolul folyik az oktatás.

„Természetesen mi csak magyarul beszélünk hozzájuk, de odakint az iskolában majd már angolul is tanul és a kinti bébiszittert pedig megkértük, balinézül is beszéljen velük” – mesélte korábban lapunknak Horváth Éva.